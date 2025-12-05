लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : अग्रवाल समाज जागृति सेवा समिति ने शेल्टर होम में पाँचवीं बार कराया भोजन प्रसाद

राजेश ढंढारिया की शादी की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर बुजुर्गों, महिलाओं व बच्चों को कराया गया भोजन

On
सूरत : अग्रवाल समाज जागृति सेवा समिति ने शेल्टर होम में पाँचवीं बार कराया भोजन प्रसाद

अग्रवाल समाज जागृति सेवा समिति, अलथान-वेसू की ओर से शुक्रवार 5 दिसंबर 2025 को शेल्टर होम, अलथान में पाँचवीं बार भोजन (प्रसाद) सेवा आयोजित की गई। यह सेवा दोपहर 11 बजे से 12 बजे तक यजमान विमल कुमार ढंढारिया द्वारा अपने सुपुत्र राजेश ढंढारिया की शादी की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर कराई गई।

समिति द्वारा यह सेवा हर महीने अमावस्या के दिन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर चलाई जा रही है। इसके अलावा यह सेवा पूर्णिमा, विवाह वर्षगांठ, जन्मदिन, पितरों की पुण्यतिथि या अन्य किसी भी शुभ अवसर पर भी कराई जा सकती है।

इस सेवा कार्य में समिति के राकेश बजावावाला, कपिल गर्ग, अजय डालमिया, गोपाल शाह, आलोक अग्रवाल, अशोक राधे-राधे, मुकेश गोयनका, दिलीप रूंगटा, अनिल गोयल, हेमंत ढंढारिया सहित बड़ी संख्या में महिलाओं एवं बच्चों ने सहभागिता की। सभी ने अपने हाथों से भोजन परोसकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों का आशीर्वाद प्राप्त किया।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : 181 अभयम टीम ने बिखरते परिवार को बचाया, काउंसलिंग के बाद पति ने मानी गलती

सूरत : 181 अभयम टीम ने बिखरते परिवार को बचाया, काउंसलिंग के बाद पति ने मानी गलती

सूरत : एनटीपीसी झनोर में सीएसआर के तहत नेत्र जाँच शिविर की शुरुआत

सूरत : एनटीपीसी झनोर में सीएसआर के तहत नेत्र जाँच शिविर की शुरुआत

सूरत : वृद्धाश्रम में सेवा कार्य : बुजुर्गों को कंबल व राशन सामग्री का वितरण

सूरत : वृद्धाश्रम में सेवा कार्य : बुजुर्गों को कंबल व राशन सामग्री का वितरण

सूरत : सचिन जीआईडीसी ‘डी’ सबस्टेशन में 20 एमवीए की अतिरिक्त क्षमता, पावर ट्रिपिंग में कमी की उम्मीद

सूरत : सचिन जीआईडीसी ‘डी’ सबस्टेशन में 20 एमवीए की अतिरिक्त क्षमता, पावर ट्रिपिंग में कमी की उम्मीद