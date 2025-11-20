लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : “बिहार ने फिर जताया विश्वास, सरकार से उम्मीदों की नई रोशनी” : अरविंद सिंह

बिहार सरकार को एक बार फिर प्रचंड जनादेश पूरे देश में बना हुआ है चर्चा का विषय 

बिहार में आज नई पारी की शुरुआत के साथ नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की ऐतिहासिक शपथ ली। लगातार 20 वर्षों से सुशासन और विकास की नींव मजबूत करती बिहार सरकार को एक बार फिर मिला यह प्रचंड जनादेश पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। 

गुजरात के भाजपा नेता अरविंद सिंह ने इस अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ प्रेषित कीं।  अरविंद सिंह ने कहा, “यह जीत बिहार की जनता का उस विकास मॉडल पर गहरा भरोसा है, जिसे नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘डबल इंजन सरकार’ ने वर्षों में सशक्त किया है। बिहार ने फिर सिद्ध किया कि विकास, स्थिरता और सुरक्षा देने वाली सरकार पर जनता निरंतर अपना आशीर्वाद बरसाती है।

अरविंद सिंह ने विशेष रूप से बिहार की महिलाओं द्वारा दिए गए व्यापक समर्थन का उल्लेख करते हुए कहा, “नीतीश जी के सुशासन, सुरक्षा और सशक्तिकरण के मॉडल पर महिलाओं ने बेइंतहा विश्वास जताया है। शिक्षा, स्वावलंबन, सुरक्षा और सम्मान—इन सभी क्षेत्रों में जो सकारात्मक परिवर्तन आए हैं, उन्होंने बिहार की हर बेटी, बहन और माँ को नई आशा दी है। 

महिलाओं का यह भरोसा सरकार की सबसे बड़ी शक्ति है और यह बताता है कि नेतृत्व सही दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, “केंद्र और राज्य की संयुक्त ऊर्जा से बिहार की प्रगति को नई दिशा और गति मिली है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, कानून-व्यवस्था, रोजगार और सामाजिक सुधार—हर मोर्चे पर डबल इंजन सरकार का प्रभाव साफ दिखाई देता है। आने वाले पाँच वर्ष इस प्रगति को और तेज करेंगे।

अरविंद सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का दूरदर्शी नेतृत्व और नीतीश कुमार का प्रशासकीय अनुभव—यह संयोजन बिहार को नए आयाम देने की क्षमता रखता है। जनादेश का यह परिणाम सुशासन की ऐतिहासिक विजय है।  अंत में अरविंद सिंह ने बिहार की जनता, महिलाओं और नई मंत्रिपरिषद को उज्ज्वल भविष्य, समृद्धि और सफलता की शुभकामनाएँ दीं।

