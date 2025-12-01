लोकतेज WhatsApp channel
सूरत : एस.डी. जैन मॉडर्न स्कूल को गर्व, शिवेन जुनेजा का गुजरात U-19 क्रिकेट टीम में चयन

प्रतिभाशाली छात्र SGFI राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट में राज्य का करेंगे प्रतिनिधित्व

सूरत। सूरत के एस.डी. जैन मॉडर्न स्कूल के लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि उनके प्रतिभाशाली छात्र शिवेन जुनेजा का चयन प्रतिष्ठित SGFI राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए गुजरात U-19 बॉयज़ क्रिकेट टीम में हुआ है।

शिवेन जुनेजा की यह उपलब्धि उनके उत्कृष्ट क्रिकेट कौशल, कठिन परिश्रम, अनुशासन और खेल के प्रति अटूट समर्पण का परिणाम है।

स्कूल प्रबंधन का मानना है कि शिवेन का राज्य स्तर पर चयन न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा को दर्शाता है, बल्कि युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने में विद्यालय द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों को भी उजागर करता है।

विद्यालय प्रबंधन, प्राचार्य, स्टाफ और समस्त विद्यार्थी शिवेन को इस महत्वपूर्ण सफलता पर हार्दिक बधाई देते हैं। एस.डी. जैन मॉडर्न स्कूल परिवार को शिवेन पर गर्व है और वह उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात का प्रतिनिधित्व करते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएँ देता है।

शिवेन की यह प्रेरणादायक यात्रा स्कूल के सभी युवा खिलाड़ियों को उत्साह, धैर्य और लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का संदेश देती है।

