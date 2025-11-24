लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
क्रिकेट

मोदी ने भारतीय दृष्टिबाधित महिला टीम की टी20 विश्व कप जीत की सराहना की

On
मोदी ने भारतीय दृष्टिबाधित महिला टीम की टी20 विश्व कप जीत की सराहना की

नयी दिल्ली, 24 नवंबर (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम को पहला टी20 विश्व कप जीतने पर बधाई देते हुए सोमवार को कहा कि यह जीत टीम वर्क और दृढ़ संकल्प का शानदार उदाहरण है।

भारत ने रविवार को कोलंबो के पी सारा ओवल में खेले गए फाइनल में नेपाल को सात विकेट से हराकर टूर्नामेंट जीता। भारत ने पहले गेंदबाजी करते हुए नेपाल को पांच विकेट पर 114 रन पर रोक दिया और फिर 12 ओवर में तीन विकेट पर 117 रन बनाकर खिताब अपने नाम किया।

मोदी ने अपने एक्स पेज पर लिखा, ‘‘पहला दृष्टिबाधित महिला टी-20 विश्व कप जीतकर इतिहास रचने के लिए भारतीय दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम को बधाई। इससे भी अधिक सराहनीय बात यह है कि वे टूर्नामेंट में अजेय रहीं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह वास्तव में एक ऐतिहासिक खेल उपलब्धि है। यह कड़ी मेहनत, टीम वर्क और दृढ़ संकल्प का शानदार उदाहरण है। प्रत्येक खिलाड़ी एक चैंपियन है। टीम को भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। उसकी यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी।’’

मोदी ने हाल ही में ग्रेटर नोएडा में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय मुक्केबाजों की भी सराहना की।

मोदी ने लिखा, ‘‘हमारे खिलाड़ियों ने विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करके नौ स्वर्ण सहित 20 पदक जीते। यह हमारे मुक्केबाजों के दृढ़ संकल्प का परिणाम है। उन्हें बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं।’’

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Narendra Modi Cricket

Related Posts

पिता की तबीयत खराब होने के कारण स्मृति मंधाना की शादी टली

पिता की तबीयत खराब होने के कारण स्मृति मंधाना की शादी टली

सूरत : 8 छक्के, 11 गेंदें, सबसे तेज़ अर्धशतक का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले आकाश चौधरी की कहानी

सूरत : 8 छक्के, 11 गेंदें, सबसे तेज़ अर्धशतक का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले आकाश चौधरी की कहानी

दिल्ली विस्फोट के सभी दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा : प्रधानमंत्री मोदी

दिल्ली विस्फोट के सभी दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा : प्रधानमंत्री मोदी

मदीना में बस दुर्घटना में भारतीय श्रद्धालुओं की मौत पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने गहरा दुख जताया

मदीना में बस दुर्घटना में भारतीय श्रद्धालुओं की मौत पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने गहरा दुख जताया