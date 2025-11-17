मदीना में बस दुर्घटना में भारतीय श्रद्धालुओं की मौत पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने गहरा दुख जताया

नयी दिल्ली, 17 नवंबर (भाषा) उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सऊदी अरब के मदीना में हुई बस दुर्घटना में भारतीय श्रद्धालुओं के मारे जाने पर सोमवार को शोक जताया। इस दुर्घटना में उमराह करने गए कई भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है।

बस में लगभग 40 भारतीय सवार थे जिनमें से अधिकतर तेलंगाना के रहने वाले थे। बस कथित तौर पर देर रात लगभग डेढ़ बजे (भारतीय समयानुसार) एक तेल टैंकर से टकरा गई थी।

राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सऊदी अरब के मदीना के पास हुए इस सड़क हादसे से उन्हें गहरा दुख हुआ है।

उन्होंने कहा, ‘‘इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित परिवारों के साथ हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।’’

मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना से बेहद दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं और अधिकारी सऊदी अरब के अधिकारियों के साथ भी निकट संपर्क में हैं।

टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित घटना के दृश्य में बस से भीषण आग की लपटें उठती दिख रही हैं और हवा में धुएं का घना बादल नजर आ रहा है।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि वह सऊदी अरब में मदीना-मक्का राजमार्ग पर हुई बस दुर्घटना में कई भारतीय श्रद्धालुओं के मारे जाने की खबर से ‘‘स्तब्ध और बेहद दुखी’’ हैं।

रीजीजू ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना।’’