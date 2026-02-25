इज़रायल में पीएम नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत, तिरंगे की रोशनी में नहाई संसद, नमस्ते मोदी की गूंज

तेल अवीवी, 25 फरवरी (वेब वार्ता)। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक इज़रायल यात्रा से पहले पूरा देश भारतीय रंगों और उत्साह में डूबा नजर आ रहा है।

बुधवार से शुरू होने वाले इस दो दिवसीय आधिकारिक दौरे के सम्मान में इज़रायली संसद नेसेट को भारतीय तिरंगे के केसरिया, सफेद और हरे रंगों की आकर्षक रोशनी से रोशन किया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को लेकर इज़रायल में जबरदस्त उत्साह है, जहाँ वह न केवल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, बल्कि इज़रायली संसद को संबोधित भी करेंगे।

इस गौरवपूर्ण अवसर पर नेसेट के स्पीकर आमिर ओहाना ने सोशल मीडिया के माध्यम से संसद भवन की तिरंगे वाली तस्वीर साझा की। उन्होंने गर्मजोशी के साथ लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए नेसेट को भारतीय ध्वज के रंगों में रंगा गया है।

स्वागत की यह भव्यता केवल सरकारी इमारतों तक सीमित नहीं है, बल्कि इज़रायल के प्रतिष्ठित मीडिया जगत में भी इसकी गूंज है। इज़रायल के प्रमुख समाचार पत्र ने अपने मुख्य पृष्ठ पर नमस्ते मोदी शीर्षक के साथ एक विस्तृत विशेष कवरेज प्रकाशित की है, जो दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ होते सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों को दर्शाती है।

प्रधानमंत्री मोदी लगभग 9 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद इज़रायल की धरती पर कदम रख रहे हैं। ज्ञात हो कि जुलाई 2017 में उनकी पहली इज़राइल यात्रा ने दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के एक नए और ऊंचे स्तर पर पहुँचा दिया था।

मौजूदा दौरे का मुख्य उद्देश्य पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के बीच रक्षा, सुरक्षा और व्यापारिक सहयोग को और अधिक मजबूत करना है। उनके व्यस्त कार्यक्रम में राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से मुलाकात और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की व्यापक चर्चा शामिल है।

नेतन्याहू बुधवार रात प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में एक निजी रात्रिभोज की मेजबानी भी करेंगे। एजेंडे की बात करें तो भारत और इज़रायल के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, कृषि और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में पहले से ही मजबूत सहयोग है।

गुरुवार को होने वाली उच्च स्तरीय वार्ता में समग्र रक्षा और सुरक्षा ढांचे को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वर्तमान में इज़रायल, भारत को महत्वपूर्ण सैन्य प्लेटफॉर्म और उन्नत हथियार प्रणालियां उपलब्ध कराने वाला एक प्रमुख साझीदार है।

इसके अतिरिक्त, दोनों नेता गाजा सहित पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति पर भी विचार-विमर्श कर सकते हैं। यह यात्रा न केवल कूटनीतिक संबंधों को नया आयाम देगी, बल्कि साइबर सुरक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे आधुनिक क्षेत्रों में भी साझेदारी के नए द्वार खोलेगी।