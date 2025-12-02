सूरत : पूनागाम और वराछा की दो डेयरियों से 143 किलो संदिग्ध मक्खन ज़ब्त, सैंपल लैब भेजे गए

सूरत। सूरत शहर में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान तेज़ हो गया है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) और सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फ़ूड एंड सेफ़्टी डिपार्टमेंट ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पूनागाम और वराछा की दो डेयरियों पर रेड मारकर 143 किलोग्राम संदिग्ध मक्खन ज़ब्त किया। जब्त किए गए मक्खन की कुल कीमत 28,600 रुपये बताई गई है।

सबसे पहले SOG टीम ने पूनागाम स्थित अमृतधारा डेयरी पर छापा मारा। ऑपरेटर भूपतभाई नारनभाई परमार के पास से 58 किलोग्राम संदिग्ध मक्खन बरामद हुआ, जिसकी कीमत 11,600 रुपये बताई गई।

इसके बाद टीम ने वराछा के जनता नगर स्थित जनता डेयरी पर रेड की। मालिक धनश्यामभाई जेरामभाई दुधात की मौजूदगी में यहां से 85 किलोग्राम मक्खन ज़ब्त किया गया, जिसकी कीमत 17,000 रुपये है।

फ़ूड सेफ़्टी ऑफ़िसर ने दोनों डेयरियों से बरामद मक्खन को सील किया और नियमों के अनुसार सैंपल लेकर लैब भेज दिए। पूरी प्रक्रिया फ़ूड सेफ़्टी अधिकारी डी.बी. मकवाना की मौजूदगी में की गई।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कार्रवाई केवल ज़ब्ती तक सीमित नहीं है।लैब रिपोर्ट में मिलावट या खाद्य-मानकों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर डेयरी संचालकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

सूरत में मिलावटी डेयरी उत्पादों के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए पुलिस और फ़ूड सेफ़्टी विभाग लगातार अभियान चला रहे हैं। 25 नवंबर को सुरभि डेयरी के मालिक के खिलाफ 754 किलोग्राम नकली पनीर मिलने पर केस दर्ज किया गया था। यह पहला मामला था, जिसमें पनीर का सैंपल फेल होने के बाद किसी डेयरी मालिक पर IPC और फ़ूड सेफ़्टी ऐक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

SOG ने सुरभि डेयरी से जब्त किया गया पनीर होटल और लॉरियों में सस्ते दाम पर बेचा जा रहा था।अधिकारियों का कहना है कि खाने-पीने की चीज़ों में मिलावट जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। इसलिए शहर के अन्य डेयरियों और खाद्य-उद्योग इकाइयों पर भी इसी तरह की आकस्मिक कार्रवाई जारी रहेगी।