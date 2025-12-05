सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स डेलीगेशन का सूरत एयरपोर्ट दौरा, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड पर चर्चा

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डेलीगेशन मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 को सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा करने पहुंचा।

प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी के नेतृत्व में वाइस प्रेसिडेंट अशोक जीरावाला, ऑनरेरी मिनिस्टर बिजल जरीवाला, ऑनरेरी ट्रेज़रर CA मितिश मोदी, पूर्व प्रेसिडेंट रजनीकांत मारफतिया तथा एविएशन कमेटी के चेयरमैन लिनेश शाह सहित अन्य प्रतिनिधियों ने एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं का निकट से निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक की।

बैठक में एयरपोर्ट डायरेक्टर ए.एन. शर्मा ने बताया कि बीते महीनों में एयरपोर्ट पर 3–4 नई फ्लाइट्स जोड़ी गई हैं। पैरेलल टैक्सी ट्रैक का काम पूरा हो चुका है और DGCA की मंजूरी मिल गई है।

इसे जल्द उपयोग में लाया जाएगा, जिससे रनवे की कैपेसिटी लगभग दोगुनी हो जाएगी। एयरपोर्ट पर इमरजेंसी एग्जिट सिस्टम के अपग्रेडेशन, नए लाउंज और ड्यूटी-फ्री शॉप के विकास कार्य भी जारी हैं।

चैंबर प्रतिनिधियों ने एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने की मांग रखते हुए सूरत-दोहा-यूएसए (इंडिगो), सूरत–सिंगापुर और सूरत–हांगकांग उड़ानों की आवश्यकता पर जोर दिया।

चैंबर ने कहा कि वह रात की उड़ानों के लिए विभिन्न एयरलाइंस को आधिकारिक रूप से प्रतिनिधित्व देगा, ताकि सूरत को सीधे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ने के प्रयास तेज हो सकें।

डेलीगेशन और अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर बैंक ब्रांच और ATM की जरूरत पर भी चर्चा की। चैंबर ने SBI के साथ समन्वय कर समाधान निकालने का भरोसा दिया। साथ ही, एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित करने का प्रस्ताव भी दिया गया, जिसे अधिकारियों ने स्वीकार किया।

बैठक के दौरान एयरपोर्ट मास्टर प्लान 2047 पर भी चर्चा हुई। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बताया कि यह प्लान ‘डेवलप्ड इंडिया’ विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा है और सूरत के तेज़ विकास को देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी को पुनः सर्वे की आवश्यकता है। इस संबंध में चैंबर सिविल एविएशन मंत्रालय और AAI चेयरमैन के सामने नया प्रस्ताव पेश करेगा।

दौरे के दौरान चैंबर प्रतिनिधियों ने एयरपोर्ट टर्मिनल, ATC टावर और वेंचुरा हैंगर का निरीक्षण किया और वेंचुरा अधिकारियों के साथ रीजनल कनेक्टिविटी तथा एविएशन सेक्टर के भविष्य पर उपयोगी चर्चा की।