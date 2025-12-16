लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत ओएनजीसी नगर में जागरूकता रैली

केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-3 और आयकर विभाग ने मिलकर दिया प्लास्टिक व कचरा मुक्त भारत का संदेश

स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-3, ओएनजीसी, सूरत एवं आयकर विभाग (टी.डी.एस.), सूरत के संयुक्त तत्वावधान में ओएनजीसी नगर, सूरत में स्वच्छता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना तथा प्लास्टिक मुक्त भारत और कचरा मुक्त भारत के संकल्प को सशक्त करना रहा।

रैली में केंद्रीय विद्यालय की प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यार्थियों ने स्वच्छता से जुड़े आकर्षक पोस्टर और प्रेरक स्लोगन के माध्यम से ओएनजीसी कॉलोनी में स्वच्छता का संदेश जन-जन तक पहुँचाया।

कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य राजेश कुमार उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में आशीष कुमार, संयुक्त आयुक्त, आयकर विभाग (टी.डी.एस.) तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रवीण कुमार, उप आयुक्त, आयकर विभाग शामिल हुए। इसके अलावा आयकर विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी, विद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।

रैली के माध्यम से उपस्थित जनसमूह को स्वच्छता अपनाने, प्लास्टिक के उपयोग से बचने तथा कचरा मुक्त वातावरण बनाने का संकल्प दिलाया गया। आयोजकों ने उम्मीद जताई कि इस तरह के कार्यक्रम समाज में स्वच्छता के प्रति सकारात्मक सोच को और मजबूत करेंगे।

