अपंग व असहाय गोवंश को ताज़ी सब्जियां खिलाकर निभाया सेवा का संकल्प

सूरत : अग्रवाल समाज ट्रस्ट द्वारा श्री माधव गौशाला में गोसेवा का आयोजन

अग्रवाल समाज ट्रस्ट, अल्थान-वेसु द्वारा रविवार, 7 दिसंबर को श्री माधव गौशाला में अपंग एवं असहाय गोवंश की सेवा के लिए विशेष गोसेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गायों को ताज़ी एवं पौष्टिक सब्जियां खिलाई गईं। श्री माधव गौशाला में अपंग, अपाहिज एवं बीमार गोवंश की सुंदर व्यवस्था के साथ नियमित सेवा की जाती है।

कार्यक्रम के दौरान श्रद्धा एवं भक्ति के वातावरण में हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ भी किया गया। समाज के सभी सदस्यों ने गौसेवा के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए भविष्य में भी सेवा कार्य सतत जारी रखने का संकल्प लिया।

इस सेवा कार्य में समाज के अध्यक्ष भागचंद हुड़ीलवाला, सचिव श्री राम चिरानिया, राजेश धानुका, विकास मालचंदका, कैलाश अग्रवाल, लक्ष्मीकांत नैनसुखा, महेंद्र रेनवाल, प्रमोद चिरानिया, मदन खेतान, अनुराग सारावगी, विमल आसम, महेंद्र अग्रवाल, विकास सैफरॉन, प्रकाश जोगनी सहित अनेक समाजबंधु उपस्थित रहे।

समाज की मातृशक्ति के रूप में रिंकी अग्रवाल एवं पायल अग्रवाल भी अपने बच्चों के साथ उपस्थित रहीं। सभी उपस्थित सदस्यों ने गौसेवा को आगे भी निरंतर जारी रखने का संकल्प दोहराया।

सूरत : विरोध के बीच डीजीवीसीएल की बड़ी प्रगति, दक्षिण गुजरात में 7 लाख से ज़्यादा स्मार्ट मीटर लगाए गए

सूरत : लालो, कृष्ण सदाय सहायताते की टीम प्राइमेक्स मीडिया ऑफिस पहुंची, गीता और कृष्ण किताब से सम्मानित

सूरत : ओलंपिक मेडल मेरा और परिवार का सबसे कीमती गहना : ओलंपिक चैंपियन मोहम्मद वानिया

अब सूरतवासियों को मिलेगा कर्नाटक के मशहूर बेन्ने डोसे का असली स्वाद, पहला ‘दावणगेरे स्टाइल’ डीवीजी बेन्ने डोसा रेस्टोरेंट शुरू