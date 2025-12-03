सूरत : लिंबायत ज़ोन में 6 दिसंबर को पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद, 7 दिसंबर को कम प्रेशर

सूरत। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (SMC) की ओर से लिंबायत ज़ोन के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। डिंडोली में साई पॉइंट जंक्शन से गोडादरा तक बन रहे ओवरब्रिज के पाइल फाउंडेशन के चलते रास्ते में आई पानी की लाइन को शिफ्ट किया जाएगा।

इसके साथ ही TP स्कीम-61 (पर्वत–गोडादरा) के तहत बनने वाले अंडरग्राउंड टैंक के लिए नई पाइपलाइन जोड़ने और वाल्व लगाने का काम भी किया जाना है।

इसके अलावा ESR SE-9 की राइजिंग लाइन के खराब स्लुइस वाल्व को बदलकर नया वाल्व लगाने का कार्य भी प्रस्तावित है। यह पूरा काम 5 दिसंबर की रात 11 बजे शुरू होकर 6 दिसंबर की रात 11 बजे तक चलेगा।

इस कारण 6 दिसंबर को पूरे दिन पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद रहेगी, जबकि 7 दिसंबर को कम प्रेशर के साथ पानी सप्लाई किया जाएगा। अनुमान है कि लिंबायत क्षेत्र की करीब 3 से 4 लाख आबादी इस कटौती से प्रभावित होगी।

इन इलाकों में पानी की कटौती रहेगी। गोडादरा गांव, आसपास नगर, खोडियार नगर, पटेल नगर, महाराणा प्रताप सोसाइटी, प्रियंका-3, प्रियंका-4, नीलकंठ नगर, देवीदर्शन, देवीकृपा, साईधाम, ऋषि नगर, प्रियंका मेगासिटी, उमिया नगर, पुरुषोत्तम नगर, चंद्रलोक सोसाइटी, भक्तिनगर, सहजानंद सोसाइटी, महादेव नगर, डीके नगर, रत्नप्रभा, कल्पना नगर, कैलाश नगर, शिवकृपा, रामराज्य विस्तारा, गुरुनगर, वीरदर्शन, हरे कृष्ण सोसाइटी, वृंदावन, नंदनवन, माधव बाग, प्रियंका सिटी प्लस, जे.बी. नगर, लक्ष्मी पार्क, स्काई व्यू हाइट्स, स्काईलोम हाइट्स, सफायर-8 तथा आसपास के क्षेत्र।

निवासियों से अपील है कि वे पानी का आवश्यक भंडारण पहले से कर लें और सप्लाई बहाल होने तक इसका संयमित उपयोग करें।