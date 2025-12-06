सूरत : विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग का संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन

विश्व हिंदू परिषद के सेवा विभाग की एक महत्वपूर्ण संवाद बैठक श्याम मंदिर स्थित लखदातार हॉल में आयोजित की गई। इस बैठक में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग बागड़ा, केंद्रीय सेवा प्रमुख अजय पारीक, सूरत महानगर अध्यक्ष अनिलभाई रुंगटा, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य (सेवा विभाग) कौशिक पटेल तथा केंद्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश नावङिया विशेष रूप से उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पण के साथ किया गया। सेवा प्रमुख अजय पारीक ने अपने संबोधन में विश्व हिंदू परिषद द्वारा देशभर में चलाए जा रहे सेवा कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संगठन समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचकर उनके सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। वनवासी क्षेत्रों, सेवा बस्तियों और स्लम विस्तार क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा, स्वरोजगार एवं स्वावलंबन जैसे विविध सेवा कार्यों का भी उन्होंने उल्लेख किया।

इसके पश्चात राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग बागड़ा ने उपस्थित कार्यकर्ताओं और नागरिकों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए वर्तमान समय की सामाजिक चुनौतियों, विशेषकर धर्मांतरण जैसी समस्याओं पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी और समाज को जागरूक रहने का संदेश दिया।

कार्यक्रम की व्यवस्था में एडवोकेट हितेश जैन, प्रमोद वर्मा, रामावतार पारीक के साथ समाज के अग्रणी व्यक्तियों — कैलाश हाकिम, विक्रम सिंह शेखावत, तोला राम सारस्वत, हनुमान सोनी, महेश मित्तल, अजीत सिंह, लक्ष्मीनारायण प्रजापत सहित सैकड़ों गणमान्य नागरिक एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।