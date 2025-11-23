लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : बीआईएस हटने के बाद भी राहत नहीं: यार्न के दाम कम न होने से सूरत के विवर्स परेशान

उत्पादक और बीम साइजर्स पुराने ऊंचे रेट ही वसूल रहे, उद्योग जगत में बढ़ी नाराज़गी

On
सूरत : बीआईएस हटने के बाद भी राहत नहीं: यार्न के दाम कम न होने से सूरत के विवर्स परेशान

केंद्र सरकार द्वारा पॉलिएस्टर यार्न पर लागू बीआईएस (BIS) अनिवार्यता हटाए जाने के बाद भी सूरत के विवर्स को अपेक्षित राहत नहीं मिली है। बाजार में पॉलिएस्टर यार्न अभी भी बढ़ी हुई कीमतों पर ही मिल रहा है। यार्न उत्पादक पुराने सौदों में कम कीमत लागू करने को राजी नहीं हैं, जबकि बीम साइजर्स भी रेट घटाने के मूड में नहीं हैं। ऐसे में विवर्स को मजबूरी में महंगे दाम पर ही यार्न खरीदना पड़ रहा है।

यार्न उत्पादकों पर मनमानी बढ़ोतरी का आरोप

जानकारी के अनुसार, पहले केंद्र सरकार ने कपड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पॉलिएस्टर यार्न पर बीआईएस का क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लगाया था। इससे विदेशों से आने वाला यार्न रुक गया और कई उत्पादकों ने इसका लाभ उठाकर कीमतें बढ़ा दीं। विवर्स का कहना है कि कुछ यार्न उत्पादकों ने परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए मनमाने ढंग से दाम बढ़ाए।

नियम हटने के बाद भी कीमतें सामान्य नहीं

कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने उद्योग के हित में यह आदेश वापस ले लिया, ताकि यार्न की कीमतें सामान्य स्तर पर आ सकें। लेकिन विवर्स के अनुसार स्थिति जस की तस बनी हुई है। नए सौदों पर उत्पादक नई कीमतें बता रहे हैं, लेकिन पुराने सौदों पर अब भी बढ़ी हुई कीमत ही वसूली जा रही है। वहीं, बीम साइजर्स ने भी रेट में किसी तरह की कमी नहीं की है। उद्योग जगत का कहना है कि सरकार के कदम का लाभ बाजार तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण विवर्स में रोष बढ़ता जा रहा है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : रांदेर में लावारिस सूटकेस मिलने से मचा हड़कंप, बम निरोधक दस्ते को खाली बैग पर मिला 'स्वास्तिक' का निशान

सूरत : रांदेर में लावारिस सूटकेस मिलने से मचा हड़कंप, बम निरोधक दस्ते को खाली बैग पर मिला 'स्वास्तिक' का निशान

सूरत : गणेश मंदिर के सामने मिला सूटकेस छोड़ने वाला युवक गिरफ्तार, मानसिक रूप से अस्थिर निकला

सूरत : गणेश मंदिर के सामने मिला सूटकेस छोड़ने वाला युवक गिरफ्तार, मानसिक रूप से अस्थिर निकला

सूरत : सूरत मंडप क्लॉथ संगठन और निटिंग ट्रेडर्स एसोसिएशन की संयुक्त बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय

सूरत : सूरत मंडप क्लॉथ संगठन और निटिंग ट्रेडर्स एसोसिएशन की संयुक्त बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय

सूरत : अग्रवाल समाज हेल्थ सेंटर में सर्वाइकल वैक्सीन पर 50 प्रतिशत रियायत और दंत परामर्श कैंप आयोजित

सूरत : अग्रवाल समाज हेल्थ सेंटर में सर्वाइकल वैक्सीन पर 50 प्रतिशत रियायत और दंत परामर्श कैंप आयोजित