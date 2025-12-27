सूरत : सूरत टेक्सटाइल मार्केट में अनोखे ‘प्याऊ’ का उद्घाटन, विधायक संगीता पाटिल ने किया शुभारंभ

सूरत। शहर में जनहित और सामाजिक सेवा की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए सूरत टेक्सटाइल मार्केट गेट पर अनोखे “प्याऊ” का उद्घाटन किया गया। साकेत ग्रुप और चाय पे चर्चा चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त प्रयास से स्थापित इस प्याऊ का उद्देश्य आम नागरिकों, व्यापारियों, मजदूरों और राहगीरों को निःशुल्क शीतल पेयजल उपलब्ध कराना है।

शनिवार, 27 दिसंबर 2025 को शाम 4 बजे इस प्याऊ का उद्घाटन सूरत की विधायक श्रीमती संगीता पाटिल के करकमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में फेडरेशन ऑफ सूरत ट्रेड एन्ड टेक्सटाइल एसोसिएशन (फोस्टा) के अध्यक्ष कैलास हाकिम, समाजसेवक एवं कपड़ा व्यापारी नरेन्द्र साबू, स्थानीय पुलिस अधिकारी, कपड़ा व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

इस अवसर पर स्टीम हाउस के संस्थापक एवं समाजसेवी सांवर प्रसाद बुधिया ने कहा कि “शीतल जल सबके लिए” के संदेश के साथ शुरू की गई यह पहल खासतौर पर गर्मी के मौसम में लोगों को बड़ी राहत प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि टेक्सटाइल मार्केट जैसे व्यस्त इलाके में यह प्याऊ हजारों लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

इस सेवा प्रकल्प को सफल बनाने में साकेत ग्रुप की ओर से सांवर प्रसाद बुधिया तथा चाय पे चर्चा चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक सुभाष डावर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सामाजिक सरोकार से जुड़ी इस पहल की शहरवासियों ने सराहना की और इसे जनकल्याण की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम बताया।