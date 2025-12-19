सूरत :  “एक शाम श्री माजीसा माँ के नाम” विशाल भक्ति संध्या 21 दिसंबर को 

कड़ोदरा–पलसाना हाईवे स्थित बलेश्वर क्षेत्र में निर्माणाधीन श्री माजीसा धाम के चढ़ावे निमित्त “एक शाम श्री माजीसा माँ के नाम” विशाल भक्ति संध्या का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह आध्यात्मिक कार्यक्रम श्री माजीसा माताराणी भटियाणी ट्रस्ट, बलेश्वर के तत्वावधान में रविवार, 21 दिसंबर 2025 को वेसू स्थित भगवान महावीर यूनिवर्सिटी के सामने आयोजित होगा। इस पावन अवसर पर गुरुवर राजाराम जी महाराज एवं श्रद्धेय संत कृपाराम जी महाराज का दिव्य सान्निध्य प्राप्त होगा। संतों की अमृतमयी वाणी से श्रद्धालु आध्यात्मिक रसपान करेंगे।

ट्रस्ट के अध्यक्ष पुखराज संकलेचा ने बताया कि भक्ति संध्या का शुभारंभ शाम 5 बजे महाप्रसादी से होगा। इसके पश्चात राजस्थान के सुप्रसिद्ध भजन कलाकार प्रकाश माली (बालोतरा), आशा वैष्णव (अहमदाबाद) एवं अनिल सालेचा (मुंबई) अपनी भक्तिरसपूर्ण प्रस्तुतियों से माँ माजीसा के भक्तों को भावविभोर करेंगे।

ट्रस्ट के सचिव रमेश राठी ने जानकारी दी कि इस विशाल भक्ति संध्या में महाप्रसादी हेतु 11 लाभार्थी परिवार सहभागी बनेंगे। सामूहिक भक्ति एवं चढ़ावे की बोली में सभी श्रद्धालु सहयोग कर सकेंगे, वहीं जाजम के चढ़ावे की बोली विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी।

उल्लेखनीय है कि विगत कई वर्षों से बलेश्वर में श्री माजीसा धाम का निर्माण कार्य निरंतर प्रगति पर है। प्रस्तावित भव्य मंदिर परिसर में बैंक्वेट हॉल, प्रबंधन कार्यालय, भोज कक्ष, कॉन्फ्रेंस हॉल, रसोईघर, स्टोर रूम सहित भक्तों के प्रवास हेतु 54 कमरों का निर्माण कार्य जारी है। मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 19 फरवरी 2027 को निश्चित किया गया है।

इस भक्ति संध्या में शहर के गणमान्य नागरिकों सहित हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति अपेक्षित है। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु परवत पाटिया से आयोजन स्थल तक बस सेवा की व्यवस्था की गई है। आयोजन को लेकर ट्रस्ट मंडल द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं।

इस अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ट्रस्ट ने सभी माँ भक्तों से अधिक से अधिक संख्या में पधारकर चढ़ावे व बोलियों में सहयोग करने तथा मंदिर निर्माण के पुण्य कार्य में सहभागी बनने का आग्रह किया है। ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से सपरिवार उपस्थित होकर भक्ति संध्या की शोभा बढ़ाने का आह्वान किया है।