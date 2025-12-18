सूरत : साकेत ग्रुप द्वारा ‘नेशन फर्स्ट – राष्ट्र सर्वोपरि’ विषय पर संगोष्ठी 20 को 

साकेत ग्रुप द्वारा शनिवार, 20 दिसंबर 2025 को “नेशन फर्स्ट – राष्ट्र सर्वोपरि” विषय पर एक भव्य उद्बोधन एवं संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राज्यसभा सांसद, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं प्रखर राष्ट्रवादी विचारक सुधांशु त्रिवेदी होंगे। यह संगोष्ठी सायं 5:00 बजे से माहेश्वरी लक्ज़रिया (माहेश्वरी सेवा सदन), डी.आर. वर्ल्ड के पास, आईमाता चौक, पर्वत पाटिया, सूरत में आयोजित की जाएगी।

साकेत ग्रुप के सांवर प्रसाद बुधिया एवं विक्रम सिंह शेखावत ने पत्रकार परिषद में जानकारी देते हुए बताया कि इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रहित, राष्ट्रवाद, सनातन संस्कृति तथा सामाजिक-राष्ट्रीय विषयों पर जन-जागरूकता फैलाना है। उन्होंने कहा कि सुधांशु त्रिवेदी अपने ओजस्वी और प्रेरणादायी विचारों के माध्यम से उपस्थित जनसमूह में ‘राष्ट्र सर्वोपरि’ की भावना को और अधिक सुदृढ़ करेंगे।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास की ओर अग्रसर है, लेकिन विकास के साथ अनेक चुनौतियां भी सामने हैं। ऐसे में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह समाज में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करे और राष्ट्रहित के प्रति लोगों को जागरूक बनाए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इससे पूर्व साकेत ग्रुप द्वारा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय एवं विष्णुशंकर जैन की उपस्थिति में राष्ट्रीयता पर संगोष्ठियां आयोजित की जा चुकी हैं।

ग्रुप के अनिल रुंगटा ने बताया कि सुधांशु त्रिवेदी एक प्रखर राष्ट्र वक्ता हैं और उनके विचारों को सुनकर आत्मसात करना आज की आवश्यकता है। ‘राष्ट्र सर्वोपरि’ का अर्थ है—राष्ट्र के लिए जो उचित और आवश्यक हो, वही किया जाए तथा समाज को उसी दिशा में प्रेरित किया जाए, ताकि लोगों में राष्ट्रीय भावना का संचार हो सके। इस प्रेस वार्ता में साकेत के रामावतार पारीक, डॉ. ममता, शांति वगासिया, धीरू सवानी, मनीष, प्रकाश जिंदल उपस्थित रहे।

इस कार्यक्रम में शहर के प्रबुद्ध नागरिकों, सामाजिक, धार्मिक एवं शैक्षणिक संगठनों के प्रतिनिधियों, युवाओं, मातृशक्ति एवं राष्ट्रभक्त नागरिकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रहने की संभावना है। साकेत ग्रुप (नेशन फर्स्ट) ने सूरतवासियों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है।