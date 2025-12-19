सूरत : मारवाड़ी सम्मेलन के स्थापना दिवस उपलक्ष्य में निराश्रित विधवा माताओं को सहायता

अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन के 91वें स्थापना दिवस (25 दिसंबर 2025) के उपलक्ष्य में गुजरात प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की सूरत जिला इकाई द्वारा शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 को एक सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर निराश्रित विधवा माताओं को भोजन सामग्री एवं कंबलों का वितरण किया गया।

कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संदीप सिंगल का स्वागत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोकुलचंद बजाज द्वारा किया गया। आयोजन में जिला अध्यक्ष सुशील अग्रवाल, सचिव शिवकुमार अग्रवाल, कोषाध्यक्ष रमेश मोदी के साथ-साथ विकास अग्रवाल, विजय सरावगी, राजेन्द्र अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

वक्ताओं ने अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन की सामाजिक सेवा परंपरा को रेखांकित करते हुए कहा कि समाज के जरूरतमंद वर्गों की सहायता करना सम्मेलन के मूल उद्देश्यों में से एक है। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने भविष्य में भी इस प्रकार के सेवा कार्य निरंतर जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया।