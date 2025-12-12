सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स ने 'SEO कॉन्फ्रेंस 2025' का सफल आयोजन किया, डिजिटल युग में बिज़नेस को मिली नई दिशा
डिजिटल एक्सपर्ट्स ने 2026 के लिए 'AI-फ्रेंडली कंटेंट' और 'ह्यूमन टच' पर दिया जोर; जीरो-क्लिक दौर में ट्रस्ट सबसे बड़ा हथियार
सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने शुक्रवार, 12 दिसंबर 2022 को सरसाना स्थित समहति में SEO (Search Engine Optimization) ‘SEO कॉन्फ्रेंस 2022 : सर्च स्मार्ट, ग्रो स्मार्टर’ का सफल आयोजन किया।
कार्यक्रम में डिजिटल मार्केटिंग क्षेत्र के चार प्रमुख विशेषज्ञ—डिजिकोवेब के फाउंडर अमित पांचाल, तेज सोलप्रो के फाउंडर जयदीप पारिख, आईविपनन की SEO हेड दिव्या मिस्त्री और फुल-स्टैक डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट बुद्धि सेठ ने जमीनी अनुभव और गहन ज्ञान से प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया।
चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी ने उद्घाटन संबोधन में कहा कि तेजी से बदलते डिजिटल दौर में, जहाँ सर्च इंजन एल्गोरिदम लगातार अपडेट होते रहते हैं, ऑनलाइन विज़िबिलिटी बनाए रखना हर बिज़नेस के लिए अनिवार्य हो गया है। इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए यह कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, ताकि एंटरप्रेन्योर्स और डिजिटल प्रोफेशनल्स को भविष्य के SEO ट्रेंड्स और स्ट्रेटेजी से अवगत कराया जा सके।
अमित पांचाल ने कहा कि गूगल AI-ओवरव्यू और AI मोड के युग में वेबसाइटों पर अधिक डिटेल्ड, ह्यूमन-रिटन कंटेंट की आवश्यकता बढ़ गई है। 2026 में गूगल अपडेट्स का फोकस यूनिक कंटेंट और मोबाइल-फ्रेंडली वेबसाइट पर रहेगा। उन्होंने बताया कि ब्लॉग्स में ‘ह्यूमन टच’ आवश्यक है, ताकि विज़िटर्स जुड़ाव महसूस करें।
जयदीप पारिख ने कहा कि नई पीढ़ी AI के जवाबों पर आधारित खरीदारी के फैसले ले रही है, इसलिए ब्रांड के बारे में साफ़, सटीक और भरोसेमंद जानकारी देना सबसे बड़ा SEO हथियार है। 2026 में वही ब्रांड आगे बढ़ेगा, जिसका कंटेंट AI के लिए भी आसानी से समझने योग्य हो। उन्होंने कहा—“अब यह किराए पर ऑडियंस लेने का समय नहीं, बल्कि अपनी खुद की ऑडियंस का मालिक बनने का समय है।”
दिव्या मिस्त्री ने बताया कि भविष्य के SEO में इमोशनल और पर्सनलाइज्ड कंटेंट की अहम भूमिका होगी। जब कंटेंट में यूज़ेबिलिटी, इमोशन और स्टोरीटेलिंग शामिल होगी, तब यह न केवल यूज़र एंगेजमेंट बल्कि Google रैंकिंग को भी मजबूती देगा।
बुद्धि सेठ ने कहा कि 2026 के बाद SEO में यूज़र बिहेवियर का रिसर्च और एनालिसिस सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। AI ओवरव्यू और जेनरेटिव रिज़ल्ट्स के चलते इंटरनेट यूज़र्स का व्यवहार तेजी से बदल रहा है। “ज़ीरो-क्लिक” के दौर में ट्रस्ट फैक्टर, ब्रांड अथॉरिटी और कन्वर्ज़न ऑप्टिमाइज़ेशन पर विशेष ध्यान देना होगा।
कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने गूगल एल्गोरिदम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सर्च पैटर्न, और AI-फ्रेंडली, दीर्घकालीन SEO स्ट्रेटेजी जैसे आवश्यक विषयों पर मार्गदर्शन दिया। कॉन्फ्रेंस से प्रतिभागियों को डिजिटल मार्केटिंग के मौजूदा ट्रेंड्स के साथ-साथ 2026 और उसके बाद की SEO रणनीतियाँ समझने में महत्वपूर्ण मदद मिली।
कार्यक्रम में चैंबर के वाइस प्रेसिडेंट अशोक जीरावाला, ऑनरेरी मिनिस्टर बिजल जरीवाला, ऑनरेरी ट्रेज़रर CA मितिश मोदी, ग्रुप चेयरमैन मनीष कपाड़िया, एंटरप्रेन्योर्स, बिज़नेसमैन और प्रोफेशनल्स उपस्थित थे। कॉन्फ्रेंस का संचालन डिजिटल मार्केटिंग कमिटी के को-चेयरमैन मंथन मद्रासी ने किया। कमिटी के मेंबर नीलेश देसाई और कल्पेश पटेल ने स्पीकर्स का परिचय दिया।