सूरत : चैंबर की लेडीज विंग ने सूरत पुलिस कंट्रोल रूम का दौरा किया

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसजीसीसीआई) की लेडीज विंग की चेयरपर्सन श्रीमती मयूरीबेन मेवावाला, वाइस चेयरपर्सन श्रीमती अल्पाबेन मद्रासी और अन्य सदस्यों ने सूरत सिटी पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम का दौरा किया। यह दौरा लेडीज विंग के सदस्यों के लिए अत्यंत सूचनात्मक और ज्ञानवर्धक रहा।

ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने सदस्यों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी दी।

ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम: सदस्यों को शहर के ट्रैफिक सिग्नल के संचालन, सीसीटीवी के माध्यम से होने वाली निगरानी (मॉनिटरिंग) और ट्रैफिक फ्लो को नियंत्रित करने की प्रक्रिया समझाई गई। उन्हें ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर चालान प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से बताया गया।

क्राइम इन्वेस्टिगेशन: ट्रैफिक पुलिस ने खास तौर पर एक्सीडेंट और हिट एंड रन जैसे मामलों में होने वाली जाँच प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उन्हें बताया गया कि फोरेंसिक एविडेंस, टेक्निकल एनालिसिस और गवाहों के बयानों के ज़रिए केस कैसे सॉल्व किए जाते हैं।

सुरक्षा टिप्स: सदस्यों को रोड सेफ्टी और पर्सनल सिक्योरिटी पर ज़रूरी टिप्स दिए गए, जिसमें यात्रा के दौरान फ़ोन और कीमती सामान सुरक्षित रखने, आस-पास के हालात पर ध्यान रखने और गाड़ी चलाते समय किसी भी तरह के व्यवधान से बचने की सलाह शामिल थी।

यह विज़िट लेडीज विंग की सदस्यों के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई, जिससे उन्हें ट्रैफिक कंट्रोल, सिक्योरिटी और नागरिक जागरूकता के बारे में नई जानकारी मिली।