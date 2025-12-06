सूरत : जयपुर में होने वाले राजस्थानी प्रवासी सम्मेलन की तैयारियों को लेकर सूरत में बैठक संपन्न

आगामी 10 दिसंबर 2025 को राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर में आयोजित किए जा रहे राजस्थानी प्रवासी सम्मेलन की तैयारियों को लेकर शनिवार, 6 दिसंबर 2025 को माहेश्वरी लक्जरिया में राजस्थान फाउंडेशन सूरत चैप्टर की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक सूरत चैप्टर के अध्यक्ष श्यामजी राठी के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसमें सम्मेलन की रूपरेखा, प्रवासियों की सहभागिता, यात्रा व्यवस्था और अन्य आवश्यक तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

इस अवसर पर विक्रम सिंह शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन प्रवासी भाई-बहनों ने सम्मेलन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, उनके साथ सक्रिय रूप से समन्वय किया जा रहा है, ताकि सभी की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। साथ ही, जिन इच्छुक प्रवासियों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, उनसे शीघ्र रजिस्ट्रेशन कराने का आग्रह किया गया। रजिस्ट्रेशन एवं अधिक जानकारी के लिए इच्छुक प्रवासी भाई-बहन राम अवतार पारीक से संपर्क कर सकते हैं।

राजस्थान फाउंडेशन सूरत चैप्टर ने सभी प्रवासी बंधुओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस ऐतिहासिक सम्मेलन में भाग लेकर राजस्थान सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल को सफल बनाएं।