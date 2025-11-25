सूरत : डुमस के समाजसेवक दीपकभाई इजादार ने नवी सिविल अस्पताल में दान किए 200 कंबल और ईसीजी मशीन

सूरत। डुमस के समाज सेवक दीपकभाई इजादार ने मानवता का परिचय देते हुए नवी सिविल अस्पताल के ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए एक सराहनीय पहल की है। उन्होंने अस्पताल के बोन वार्ड और मेडिसिन डिपार्टमेंट में भर्ती मरीज़ों को कड़ाके की ठंड से बचाने के उद्देश्य से 200 कंबल वितरित किए।

यह दान नर्सिंग काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट इकबाल कड़ीवाला से संपर्क स्थापित करने के बाद किया गया।

कंबलों के वितरण के अलावा, दीपकभाई इजादार ने नवी सिविल अस्पताल को स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा दान भी दिया। उन्होंने अस्पताल को ₹4.50 लाख रुपये की एक एडवांस्ड ईसीजी मशीन भी भेंट की।

इस अवसर पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. धारित्री परमार, डॉ. केतन नायक, नर्सिंग काउंसिल के इकबाल कड़ीवाला, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट स्टेफी मैकवान और नर्सिंग एसोसिएशन टीम के नीरजा पटेल, अश्विन पंड्या, बिपिन मैकवान, वीरेन पटेल सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।