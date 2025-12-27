राजकोट : लूनीवाव प्राइमरी स्कूल के कॉमन रूम में रात्रि विश्राम कर गवर्नर ने दिया सादगी भरे जीवन का संदेश

राजकोट जिले के दौरे पर आए गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी ने गोंडल तालुका के लूनीवाव गांव में रात्रि विश्राम कर सादा जीवन जीने का प्रेरक संदेश दिया। ग्रामीण जीवन की सादगी को अपनाते हुए राज्यपाल लूनीवाव प्राइमरी स्कूल के कॉमन रूम में रात भर ठहरे।

उल्लेखनीय है कि गांवों के भ्रमण के दौरान राज्यपाल हमेशा सादगीपूर्ण जीवन शैली पर जोर देते हैं और सरकारी स्कूलों, पंचायत भवनों जैसे साधारण सरकारी आवासों में बुनियादी सुविधाओं के साथ ठहरना पसंद करते हैं।

अपने नियमित दिनचर्या के अनुसार राज्यपाल ने सुबह-सुबह स्कूल परिसर में योग अभ्यास किया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। योग सत्र की शुरुआत सूक्ष्म व्यायाम से हुई, जिसके बाद भस्त्रिका, अनुलोम-विलोम सहित विभिन्न प्राणायाम और योगासन किए गए। इस दौरान राज्यपाल ने बच्चों को योग के शारीरिक और मानसिक लाभों की जानकारी भी दी। बाद में राज्यपाल और बच्चों ने सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार किया।

इस अवसर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी ने सादगी, स्वच्छता और संस्कृति के साथ शिक्षा के महत्व पर विशेष जोर दिया। उन्होंने यह जानकर प्रसन्नता व्यक्त की कि लूनीवाव प्राइमरी स्कूल में नियमित रूप से योग शिक्षा दी जा रही है और इसके लिए शिक्षकों की सराहना भी की।