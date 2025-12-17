लोकतेज WhatsApp channel
राजकोट : जेतपुर-नवागढ़ में ‘स्वच्छता ही सेवा-2025’ के तहत व्यापक सफाई अभियान

मुख्य इलाकों में साफ-सफाई के साथ कर्मचारियों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की दी गई सलाह

‘स्वच्छता ही सेवा-2025’ अभियान के अंतर्गत पूरे राज्य में चल रहे स्वच्छता अभियानों की कड़ी में राजकोट जिले की जेतपुर-नवागढ़ नगर पालिका ने शहर के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक सफाई अभियान चलाया। नगर पालिका द्वारा “आज अलग, कल चमक” थीम के तहत यह अभियान आयोजित किया गया।

अभियान के दौरान बस स्टैंड, वाणिज्यिक क्षेत्र, आवासीय इलाके, सब्जी मंडी, स्लम एरिया, फुटपाथ, सार्वजनिक शौचालयों तथा डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण वाहनों में विशेष साफ-सफाई की गई। सार्वजनिक शौचालयों की गहन सफाई कर स्वच्छता मानकों को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया।

सफाई अभियान के साथ-साथ सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें मोटापा कम करने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने संबंधी मार्गदर्शन भी दिया गया। कर्मचारियों को दैनिक आहार में तेल, नमक और चीनी के सीमित उपयोग की सलाह दी गई तथा ज्वार, बाजरा, कोदरी और कांग जैसे पारंपरिक भारतीय अनाजों के अधिक सेवन के लाभों से अवगत कराया गया।

नगर पालिका अधिकारियों ने बताया कि ऐसे अभियानों से न केवल शहर की स्वच्छता में सुधार होता है, बल्कि कर्मचारियों और नागरिकों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है।

