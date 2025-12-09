राजकोट : गोकुल–मथुरा यात्रा से लौट रहे राजकोट के सोने के व्यापारी की उदयपुर के पास सड़क हादसे में मौत

व्रज तीर्थ यात्रा से लौट रहे राजकोट के सोने के व्यापारी नयनभाई प्रफुलभाई वागड़िया (38 वर्ष) की राजस्थान के उदयपुर में खिरवाड़ा के पास एक भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब उनकी क्रेटा कार आगे जा रहे एक ट्रक के पिछले हिस्से से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना में नयनभाई के परिवार तथा उनके मित्र के परिवार समेत पाँच लोग घायल हो गए, जिन्हें उदयपुर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, नयनभाई अपनी पत्नी जोतिबेन (34), बेटी राशि (10) और बेटे जनिल (8) के साथ अपने मित्र गौरव हर्षदभाई राजपरा, उनकी पत्नी तन्वीबेन और बेटे के साथ चार दिन पहले गोकुल, मथुरा और व्रज तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। यात्रा पूर्ण कर वे सभी क्रेटा कार से राजकोट लौट रहे थे, तभी खिरवाड़ा पुलिस स्टेशन की सीमा में यह दर्दनाक दुर्घटना घटित हुई। हादसे में गंभीर रूप से घायल नयनभाई की मौके पर ही मौत हो गई। उनके पार्थिव शरीर को परिजन राजकोट लेकर आए, जहाँ शोक की लहर छा गई।

परिवार के अनुसार, नयनभाई के पिता का निधन पहले ही हो चुका था और वे अपनी चार बहनों के इकलौते भाई एवं परिवार के मुख्य सहारे थे। उनकी आकस्मिक मृत्यु से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।