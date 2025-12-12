राजकोट : जसदण-विंछिया तालुका में स्वच्छ भारत मिशन को नई गति: प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट की तैयारी तेज

राजकोट जिले के जसदण और विंछिया तालुका में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए कार्य तीव्र गति से चल रहा है। रूरल डेवलपमेंट मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया ने ग्रामीण विकास विभाग और स्थानीय प्रशासन के साथ दोनों तालुकाओं का विस्तृत दौरा कर सफाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मंत्री बावलिया के मार्गदर्शन में स्थानीय प्रशासन द्वारा इन दोनों तालुकाओं में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सफाई अभियान को प्राथमिकता दी गई है। इसी के तहत सभी गांवों में सड़क किनारे छोटे और बड़े डंप पॉइंट विकसित किए गए हैं। दौरे के दौरान DRDA जसदण टीम ने प्रमुख ग्राम पंचायतों में उत्पन्न होने वाले सॉलिड वेस्ट की विस्तृत गणना भी की, ताकि भविष्य में उसके वैज्ञानिक निपटारे की सुव्यवस्थित योजना तैयार की जा सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में वेस्ट ट्रीटमेंट को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ ग्राम पंचायतों को जसदण नगर पालिका से जोड़ा जा रहा है। साथ ही, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित करने के लिए जसदण और विंछिया तालुका में सरकारी भूमि चयन का कार्य अंतिम चरण में है। भूमि आवंटन के बाद आसपास के गांवों से एकत्रित प्लास्टिक कचरे को यूनिट में लाकर छंटाई, प्रोसेसिंग और रीसाइक्लिंग की सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा।

जसदण और विंछिया में जिला प्रशासन, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (DRDA) और तालुका स्तरीय टीमों ने सफाई कार्य का प्रारंभ कर दिया है। सफाई कार्य निरंतर और प्रभावी रूप से चलता रहे, इसके लिए DRDA हर दो सप्ताह में समीक्षा करेगी। इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसे अन्य जिलों में भी लागू करने की योजना बनाई जा रही है, ताकि ग्रामीण सफाई व्यवस्था को व्यापक स्तर पर मजबूत किया जा सके।