राजकोट : मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया ने भंडारिया–बोघरावदर रोड पर 2 करोड़ रुपये के स्लैब ड्रेन कार्य का किया शिलान्यास

गुजरात सरकार के श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार तथा ग्रामीण विकास मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया ने राजकोट के भंडारिया–बोघरावदर रोड पर 2 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले स्लैब ड्रेन (नाला) के निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया। इस अवसर पर भंडारिया ग्राम पंचायत में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर तीन अलग-अलग स्थानों पर नाला एवं अप्रोच रोड का निर्माण किया जाएगा, जिससे मानसून के दौरान हाईवे से गुजरने वाले वाहनों को होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी। मंत्री बावलिया ने संबंधित सरकारी विभागों एवं ठेकेदारों को निर्देश दिए कि यह कार्य तय समय-सीमा में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए।

इस दौरान उन्होंने ग्रामीण युवाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ITI में संचालित कौशल विकास पाठ्यक्रमों में अब कंप्यूटर के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कोर्स भी शुरू किए जाने की घोषणा की। साथ ही, ग्रामीण महिलाओं से मिशन मंगलम योजना के तहत स्किल ट्रेनिंग और ऋण सहायता योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।

मंत्री ने राजकोट के जसदण-विछिया क्षेत्र में जल संकट से निपटने के लिए SAUNI योजना के विस्तार की जानकारी देते हुए बताया कि असलपुर डैम और आध्या डैम में पानी भरने की व्यवस्था की जा रही है। इससे कमलापुर, वडाली, दहिसरा, रानीपर सहित आसपास के गांवों के तालाब भरेंगे और किसानों को फसल सिंचाई में बड़ी राहत मिलेगी।

रोड एंड बिल्डिंग (पंचायत) विभाग के डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने परियोजना का तकनीकी विवरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि भंडारिया–बोघरावदर गांव में सात मीटर के आठ स्पैन का स्लैब ड्रेन, 20 मीटर डामर अप्रोच रोड, दोनों ओर पांच-पांच मीटर की रिटर्न वॉल और प्रोटेक्शन वॉल का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही बोघरावदर गांव के पास भी 20 मीटर की अप्रोच रोड, दोनों तरफ रिटर्न वॉल, प्रोटेक्शन वॉल तथा सामने दो स्पैन ड्रेन का कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम में सरपंच दिनेशभाई, नेता भावेशभाई, मुकेशभाई सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।