राजकोट की 71 आशा वर्कर्स को मिला फ्री हेल्थ चेक-अप कैंप का लाभ

सौराष्ट्र कैंसर केयर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (SCCRI), राजकोट और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कुवाड़वा के संयुक्त आयोजन में 30 वर्ष से अधिक उम्र की आशा वर्कर्स के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। शिविर में कुल 71 आशा वर्कर्स की सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की जांच की गई।

जांच के दौरान आठ आशा महिलाओं में सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर के संदिग्ध लक्षण पाए गए, जिन्हें आगे की विस्तृत जांच के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इसके अलावा सभी महिलाओं का HPV DNA टेस्ट, रक्तचाप और ब्लड शुगर टेस्ट भी किया गया।

स्वास्थ्य संबंधित गतिविधियों के प्रभावी संचालन के लिए समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। यह स्वास्थ्य शिविर भी राजकोट जिला कलेक्टर डॉ. ओम प्रकाश, जिला विकास अधिकारी आनंदू सुरेश गोविंद, और मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.आर. फुलमाली के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।