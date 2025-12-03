राजकोट में धूमधाम से मनाया गया श्रीमद् भगवद् गीता महोत्सव

गुजरात स्टेट संस्कृत बोर्ड द्वारा पूरे राज्य में आयोजित श्रीमद् भगवद् गीता महोत्सव के तहत राजकोट के आत्मीय विद्यालय में भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गुजरात स्टेट संस्कृत बोर्ड के चेयरमैन हिमांजय पालीवाल ने की, जबकि राजकोट की मेयर नयनाबेन पेढड़िया प्रेरणादायी उपस्थिति के साथ मौजूद रहीं।

विद्यालय में गीता पूजा, श्लोक पाठ, गीता ग्रंथ प्रदर्शनी और श्लोकांत समीक्षा सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत ओम नाद ब्रह्म, गीता श्लोकों के पाठ, शिव तांडव, कालभैरव स्तुति और महाभारत के युद्ध से पूर्व श्रीकृष्ण-अर्जुन संवाद की प्रस्तुति से हुई।

चेयरमैन हिमांजय पालीवाल ने कहा कि गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव कल्याण का मार्ग दिखाने वाला वैश्विक ग्रंथ है। उन्होंने संस्कृत भाषा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि गीता का सार समझने के लिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि योग और आयुर्वेद की वैश्विक स्वीकृति के बाद, संस्कृत और गीता के माध्यम से भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

कार्यक्रम में धर्मेंद्रसिंहजी कॉलेज के प्रोफेसर जगतभाई तेरैया और नित्य निष्ठानंद स्वामीजी ने गीता के कर्तव्य और ज्ञानवर्धक उपदेशों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। राजकोट में हुई संस्कृत गौरव यात्रा में भाग लेने वाले स्कूलों को सम्मान पत्र भी प्रदान किए गए।

आत्मीय विद्यालय में लगाए गए संस्कृत ग्रंथों की प्रदर्शनी ने आगंतुकों का ध्यान खींचा। महोत्सव के प्रमुख आकर्षण के रूप में 150 से अधिक छात्रों ने संस्कृत में गीता श्लोकों का सस्वर पाठ किया, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय हो उठा। श्लोकों की समझ और प्रस्तुति में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया।

इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दीक्षितभाई पटेल, संस्कृत भारतीय बोर्ड राजकोट के अध्यक्ष विट्ठलभाई वागड़िया, आत्मीय यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राकेशभाई मुद्गल, विद्यालय की स्वस्तिक दीदी, चंद्रशेखर जाडेजा, विक्रमभाई पुजारा सहित कई स्कूल प्रशासक, शिक्षक और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन योगेशभाई भट्ट ने किया।