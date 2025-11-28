राजकोट में किशोरियों के लिए सेल्फ-हाइजीन और पीरियड्स जागरूकता सेमिनार आयोजित

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किशोरियों में स्वच्छता और मासिक धर्म स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला महिला एवं बाल अधिकारी जनकसिंह गोहिल के मार्गदर्शन में, भारत सरकार की मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत संकल्प डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन (DHEW) द्वारा श्री भारती महाविद्यालय, राजकोट में आयोजित किया गया।

सेमिनार में कुल 115 किशोरियों ने भाग लिया, जिन्हें स्वच्छ जीवनशैली, व्यक्तिगत सफाई, और पीरियड्स के दौरान अपनाई जाने वाली आवश्यक देखभाल के बारे में सरल और स्पष्ट भाषा में जानकारी दी गई।

गुजरात राज्य में शहरी विकास को सशक्त बनाने के प्रयासों के तहत यह कार्यक्रम अर्बन डेवलपमेंट ईयर (UDY)–2025 के लॉन्च का भी हिस्सा था। DHEW स्टाफ ने छात्राओं को दैनिक हाइजीन, मासिक धर्म से जुड़ी स्वास्थ्य सावधानियों, मानसिक एवं शारीरिक बदलावों को समझने, और पीरियड्स से जुड़ी गलतफहमियों व सामाजिक झिझक को दूर करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शन दिया।

कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर जेविना माणावदरिया, जेंडर स्पेशलिस्ट तपन नथवानी, स्कूल प्रिंसिपल, शिक्षकगण और छात्राएँ उपस्थित रहीं। सेमिनार ने किशोरियों में आत्मविश्वास बढ़ाने और स्वास्थ्य संबंधी सही जानकारी प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई।