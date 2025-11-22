राजकोट : तरघड़िया कृषि विज्ञान केंद्र में जिला स्तरीय पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम सम्पन्न

राजकोट के तरघड़िया कृषि विज्ञान केंद्र में जिला विकास अधिकारी आनंदु सुरेश गोविंद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का सीधा प्रसारण इस अवसर पर किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई। डॉ. एम.एम. तलपदा ने मौखिक स्वागत कर सभी उपस्थितों का अभिनंदन किया। कार्यक्रम से गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल, कृषि मंत्री जीतूभाई वाघानी और रमेशभाई कटारा भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री पटेल ने अपने संबोधन में किसानों से प्राकृतिक खेती को अधिक अपनाने की अपील की।

कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 20 किश्तों में किसानों के खातों में कुल 3 लाख 90 करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं। इस अवसर पर जिला कृषि अधिकारी श्रीमती तृप्तिबेन पटेल, आत्मा प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर एच.डी. वादी, कृषि वैज्ञानिक डॉ. जे.एच. चौधरी, डी.पी. सानेपरा, डॉ. एम.एल. पटेल, डॉ. जे.एन. ठाकर, डॉ. एम.एम. तापरा, डॉ. एच.एच. पडसुम्बिया सहित पूरा स्टाफ तथा लगभग 100 किसान उपस्थित रहे।