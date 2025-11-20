राजकोट ग्रामीण में ‘एकता यात्रा’: सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर देश की एकता को समर्पित भव्य आयोजन
MP परसोत्तमभाई रूपाला और MLA भानुबेन बाबरिया ने सरदार पटेल के योगदान को किया याद; खोखडदड गांव में निकला विशाल मार्च
राजकोट ग्रामीण-71 विधानसभा क्षेत्र के खोखडदड गांव में राष्ट्रनिर्माता सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भव्य एकता यात्रा निकाली गई। इस आयोजन का उद्देश्य लौह पुरुष की अनोखी शख्सियत को श्रद्धांजलि देना और उनके ‘एक भारत’ के संदेश को जन-जन तक पहुँचाना रहा।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद परसोत्तमभाई रूपाला ने कहा कि गुजरात के एक छोटे से गांव में जन्मे वल्लभभाई पटेल ने आज़ादी की लड़ाई में सब कुछ त्यागकर देश को सर्वोपरि रखा। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने रियासतों के विलय और एकीकृत भारत के निर्माण में अद्वितीय साहस और नेतृत्व दिखाया। रूपाला ने कहा कि एकता यात्रा का उद्देश्य इस महान व्यक्तित्व को सदैव याद रखना है। उन्होंने सरदार पटेल की सादगी, दृढ़ निश्चय और निडरता के उल्लेखनीय उदाहरण साझा करते हुए नागरिकों से उनके गुणों को आत्मसात करने की अपील की।
विधानसभा सदस्य भानुबेन बाबरिया ने अपने संबोधन में कहा कि सरदार पटेल का जीवन हमें भाषा, धर्म और प्रांत के भेदभाव से ऊपर उठकर एकता के साथ देश को मज़बूत बनाने की प्रेरणा देता है। उन्होंने गर्व से बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे ऊँची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी का निर्माण कराकर सरदार पटेल की विरासत को अमर कर दिया है, जिसमें देशभर के किसानों द्वारा दिए गए कृषियोग्य औजारों का योगदान एकता की सच्ची मिसाल है।
जिला पंचायत अध्यक्ष प्रवीणबेन रंगानी ने ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ के संकल्प को सार्थक करने के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदान से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा स्वागत नृत्य से हुई। नायक सारिका ने सरदार पटेल का परिचय प्रस्तुत किया, जबकि बच्चों ने सरदार पटेल, महात्मा गांधी, भगत सिंह, ज्योतिबा फुले और रानी लक्ष्मीबाई जैसे स्वतंत्रता सेनानियों और सामाजिक सुधारकों की वेशभूषा अपनाकर देशभक्ति का संदेश दिया।
कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य लोगों ने स्वदेशी उत्पादों और स्थानीय कारीगरों को प्राथमिकता देने की शपथ ली। एकता यात्रा शुरू होने से पहले खोखडदड गांव के प्रवेश द्वार का शिलान्यास और भूमि पूजन भी किया गया।
जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस यात्रा में प्रमुख सर्वेयर अल्पेशभाई ढोलरिया, माधवभाई दवे, जयेशभाई बोघरा, प्रदीपभाई डव, जिला व तालुका पंचायत सदस्य, सरपंच नूरबेन हुम्बल, प्रांतीय अधिकारी विमल चक्रवर्ती, मामलतदार के.एच. मकवाना सहित अधिकारी, पुलिस कर्मी, ग्रामीण नागरिक और स्कूली छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल हुए।