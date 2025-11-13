राजकोट में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को मिल रही नागरिकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. ओम प्रकाश के मार्गदर्शन में राजकोट जिले में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान पूरी गंभीरता और उत्साह के साथ चल रहा है। इस अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर नागरिकों को गणना फॉर्म वितरित कर रहे हैं और उन्हें मतदाता सूची अद्यतन करने की प्रक्रिया में सहायता प्रदान कर रहे हैं।

राजकोट दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 65 की बीएलओ पूनमबेन लालजीभाई पानखानिया ने बताया कि एसआईआर अभियान में अधिकारी नागरिकों के घर तीन बार जाकर फॉर्म और उससे संबंधित जानकारी विस्तार से समझा रहे हैं। उन्होंने कहा, “एसआईआर फॉर्म में जानकारी और विकल्प बेहद सरल तरीके से दिए गए हैं, जिससे हर नागरिक आसानी से इसे भर सकता है। फॉर्म में प्रत्येक व्यक्ति का नाम और ईपीआईसी (EPIC) नंबर भी स्पष्ट रूप से दर्ज है।”

पूनमबेन ने आगे बताया कि वर्ष 2002 में प्राप्त नागरिकों की जानकारी को अब सत्यापित किया जा रहा है, ताकि एक अद्यतन और त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार की जा सके। उन्होंने कहा कि नागरिक इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं और फॉर्म भरने में उत्साह दिखा रहे हैं।

उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे बीएलओ के मार्गदर्शन में अपने फॉर्म सही ढंग से भरें, ताकि उनकी अद्यतन जानकारी नई मतदाता सूची में शामिल हो सके। पूनमबेन ने कहा, “हमारा उद्देश्य हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करना है, और इसके लिए नागरिकों का सहयोग सबसे आवश्यक है।”