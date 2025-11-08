राजकोट : राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पर राजकोट जिले में व्यापक कैंसर जांच अभियान

“राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस” के अवसर पर राजकोट जिला पंचायत के एनसीडी सेल द्वारा जिलेभर में व्यापक स्तर पर कैंसर जांच और जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के प्रति समय रहते सावधानी और जांच की भावना को प्रोत्साहित करना था।

जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 227 जागरूकता सत्र आयोजित किए गए, जिनमें 4,193 से अधिक लोगों ने भाग लिया। वहीं, 205 स्थानों पर निःशुल्क कैंसर जांच शिविर लगाए गए, जिनका लाभ 3,039 लोगों ने उठाया। इनमें महिलाओं में गर्भाशय कैंसर के 821, स्तन कैंसर के 1,108, तथा गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के 1,712 मामलों की जांच की गई।

अभियान के तहत जिले के सभी स्वास्थ्य उपकेंद्र (AAM), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) और उप-जिला अस्पताल (SDH) में भी स्वास्थ्य जागरूकता एवं जांच कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन केंद्रों पर बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लेकर स्वस्थ जीवनशैली और कैंसर की रोकथाम से जुड़ी जानकारी प्राप्त की।

इसके अतिरिक्त, जन-जागरूकता रैलियाँ, आईईसी गतिविधियाँ, गुरु शिविर, लघु प्रदर्शनियाँ और सार्वजनिक स्थानों पर पर्चे वितरण जैसे कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। सोशल मीडिया के माध्यम से भी अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।

यह संपूर्ण आयोजन जिला विकास अधिकारी आनंदु सुरेश गोविंद और मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.आर. फुलमाली के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उनके नेतृत्व में समय-समय पर स्वास्थ्य संबंधी बैठकों एवं योजनाओं के माध्यम से जिले में जनस्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है।