राजकोट में 175 उचित मूल्य दुकानों ने शुरू किया राशन वितरण, संघ की 11 मांगें पूरी होने के बाद पहल

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को समय पर राशन उपलब्ध कराने के सरकारी प्रयासों के तहत राजकोट जिले में लगभग 175 उचित मूल्य दुकानदारों ने खाद्यान्न वितरण का कार्य शुरू कर दिया है। यह निर्णय उचित मूल्य दुकान संघ की लंबित मांगों पर प्रशासन द्वारा सकारात्मक रुख दिखाए जाने के बाद लिया गया है।

दिनांक 25 अक्टूबर 2025 को आयोजित बैठक में दुकानदार संघ द्वारा प्रस्तुत 20 मांगों में से 11 बिंदुओं पर विभाग की ओर से तत्काल कार्रवाई की गई। संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को लिखित निर्देश जारी किए गए। इसके बाद दुकानदारों ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए वितरण कार्य शुरू करने का निर्णय लिया। 2 नवंबर को जिले में 175 दुकानदारों ने चालान बना राशन वितरण प्रारंभ कर दिया। प्रशासन ने बताया कि शेष दुकानदार भी जल्द चालान प्रक्रिया पूरी करेंगे, विशेषकर वर्तमान चक्रवातीय स्थिति को देखते हुए जनहित को प्राथमिकता दी जा रही है।

राज्य सरकार ने नवंबर 2025 माह की अग्रिम योजना के अंतर्गत 75 लाख से अधिक परिवारों, अर्थात 3.25 करोड़ से अधिक आबादी के लिए खाद्यान्न आवंटन किया है। योजना के तहत गेहूं और चावल निःशुल्क उपलब्ध किए जा रहे हैं, वहीं अरहर दाल, चना, चीनी और नमक रियायती दरों पर वितरित किए जा रहे हैं। जन्माष्टमी और दिवाली पर अतिरिक्त आवश्यक वस्तुएँ जैसे अरंडी का तेल और अतिरिक्त चीनी भी रियायत पर दी गई थीं, जो पूरे देश में केवल गुजरात राज्य में लागू लाभ है।

राज्य सरकार ने उचित मूल्य दुकानदारों की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम रु. 20,000 मासिक कमीशन की व्यवस्था भी की है, जिसे सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यह सुविधा भी गुजरात को अन्य राज्यों से अलग पहचान देती है। कमीशन संबंधी विवरण दुकानदारों के लॉगइन में ई-पासबुक के माध्यम से उपलब्ध रहता है।

वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना के सफल क्रियान्वयन के तहत अब तक राज्य में 1 करोड़ से अधिक लाभार्थी अपनी पसंद के स्थान पर खाद्यान्न ले चुके हैं। साथ ही डोर-स्टेप डिलीवरी व्यवस्था को सक्षम बनाने के लिए ग्राम/नगरीय सतर्कता समितियों के बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। निर्देशों के अनुसार 31 दिसंबर 2025 तक कम से कम 50 प्रतिशत सदस्यों का सत्यापन अनिवार्य होगा।

प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि लाभार्थियों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस उद्देश्य से निगरानी एवं आपूर्ति व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा रहा है।