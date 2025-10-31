राजकोट में अटल पेंशन योजना पर आउटरीच कार्यक्रम, गुजरात में 30 लाख से अधिक लोग जुड़े

आम नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली अटल पेंशन योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज राजकोट में लीड बैंक द्वारा आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बैंक अधिकारियों और हितग्राहियों ने भाग लिया।

पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) के मुख्य महाप्रबंधक प्रवीश कुमार ने बताया कि देशभर में 8.30 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, जिनमें से गुजरात में 30 लाख और राजकोट में 1.48 लाख पंजीकृत सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि लीड बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सहयोग से आम लोगों तक योजना के लाभ पहुंचाने का यह प्रयास जारी है।

अपने संबोधन में उन्होंने कहा, “अटल पेंशन योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी तथा गारंटीकृत पेंशन योजना है, जो नागरिकों को आगे के जीवन में आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।”

कार्यक्रम में बैंक के वरिष्ठ अधिकारी राजेशजी ने कहा कि बदलते समय में युवाओं में बचत की प्रवृत्ति कम हो रही है और रोजगार असुरक्षा बढ़ रही है, ऐसे में अटल पेंशन योजना एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच का कार्य करती है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाने की अपील की।

इस अवसर पर योजना के सफल क्रियान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 11 बैंकों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की श्रीमती वीणाबेन शाह, राजकोट लीड बैंक प्रबंधक श्रीमती करुणा बिस्वाल सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।