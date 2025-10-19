राजकोट कलेक्टर डॉ. ओम प्रकाश ने लिया सरकारी कामकाज का जायजा

राजकोट जिला कलेक्ट्रेट में कलेक्टर डॉ. ओम प्रकाश की अध्यक्षता में जिला शिकायत सह-समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के सरकारी कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में सांसदों और विधायकों ने नागरिकों से जुड़े विभिन्न मुद्दे रखे और समाधान के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए।

बैठक में सांसद रामभाई मोकरिया ने कृषि भूमि के पुनः सर्वेक्षण, एम्स अस्पताल में उपकरणों के उपयोग, सिविल अस्पताल में दवाओं के स्टॉक और मौवैया चौक के पास बस स्टॉप की व्यवस्था जैसे मुद्दे उठाए। उन्होंने संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए। विधायक रमेशभाई टिलाला ने राजकोट-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर बामनबोर टोल प्लाजा के निकट सड़क मरम्मत कार्य और जामनगर रोड से कोराट चौक तक नई रिंग रोड के निर्माण कार्य को समयसीमा में पूरा करने की मांग रखी। वहीं, विधायक डॉ. दर्शिताबेन शाह ने वाटसन संग्रहालय के पुनर्विकास तथा भावनगर राजमार्ग और माधापार चौक के पास वर्षा से बने गड्ढों की मरम्मत के निर्देश दिए।

कलेक्टर डॉ. ओम प्रकाश ने बैठक में जिले के सभी सरकारी विभागों के कार्यपत्रकों की समीक्षा की। इसमें कार्यालयों के आय-व्यय, नागरिकों के लंबित आवेदन, संस्थागत अनुदान, सरकारी बकाया वसूली और विभागीय जांच से जुड़े मामलों की समीक्षा शामिल रही। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल क्षेत्रों में राजकोट जिला खनिज फाउंडेशन की निगरानी समिति की गतिविधियों पर भी चर्चा की और सीएम डैशबोर्ड पोर्टल की प्रगति का मूल्यांकन किया।

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत शौचालय निर्माण, पेवर ब्लॉक विकास और बाल श्रम टास्क फोर्स की गतिविधियों की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य, अग्निशमन और अन्य विभागों को दिवाली पर्व के दौरान सतर्क रहने के निर्देश दिए।

बैठक के अंत में सभी उपस्थित अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों ने 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर देश की अखंडता और एकता की शपथ ली। कलेक्टर डॉ. ओम प्रकाश ने सभी को दीपावली और नववर्ष की शुभकामनाएं भी दीं।

बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रवीणाबेन रंगाणी, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विजयसिंह गुर्जर, डीसीपी राकेश देसाई, निवासी अतिरिक्त कलेक्टर ए.के. गौतम, अपर कलेक्टर इलाबेन चौहान, डीसीएफ योगराजसिंह झाला, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण निदेशक ए.के. वस्तानी, उप जिला विकास अधिकारी इलाबेन गोहिल सहित अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।