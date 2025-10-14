लोकतेज WhatsApp channel
राजकोट : विकास सप्ताह के तहत राजकोट में आयोजित हुआ जिला स्तरीय ‘रवि कृषि महोत्सव’

तरघड़िया सहित जिले के विभिन्न तालुकाओं में किसानों को दी गई आधुनिक कृषि तकनीकों और योजनाओं की जानकारी

प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात राज्य में 7 से 15 अक्टूबर तक चल रहे “विकास सप्ताह” के अंतर्गत राजकोट जिले में रवि कृषि महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम त्रि-मंदिर, तरघड़िया में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष प्रवीणाबेन रंगानी ने की। इस अवसर पर कलेक्टर डॉ. ओम प्रकाश और जिला विकास अधिकारी आनंदु सुरेश गोविंद विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को रबी सीजन की फसलों में उपयोग की जाने वाली आधुनिक कृषि तकनीकों, नवीनतम उपकरणों और सरकारी सहायता योजनाओं की जानकारी देना था।

राजकोट जिले के जेतपुर, जामकंडोरणा, उपलेटा, पडधरी, जसदण और गोंडल सहित विभिन्न तालुकाओं में भी यह महोत्सव आयोजित किया गया। इन कार्यक्रमों में कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने किसानों को प्राकृतिक कृषि, टिकाऊ खेती, बागवानी फसलों में नवीन तकनीक, तथा किसान सहायता योजनाओं पर मार्गदर्शन प्रदान किया।

महोत्सव स्थल पर कृषि विभाग से संबंधित विभिन्न संस्थानों के स्टॉल लगाए गए, जिनमें शामिल थे। जिसमें प्राकृतिक कृषि उपज बिक्री एवं प्रदर्शनी, ड्रोन तकनीक प्रदर्शन, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (Micro Irrigation System), किसान क्रेडिट कार्ड योजना जानकारी केंद्र, बीज निगम एवं कृषि मशीनीकरण प्रदर्शनी, पशुपालन, आत्मा और बागवानी विभाग के स्टॉल आदि का समावेश है।  

इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे और उन्होंने नई तकनीकों तथा योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। विकास सप्ताह के अंतर्गत आयोजित यह आयोजन किसानों में जागरूकता बढ़ाने, आधुनिक कृषि अपनाने और आत्मनिर्भर खेती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

