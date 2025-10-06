राजकोट : आत्मनिर्भर भारत की राह पर राजकोट, स्वदेशी डिस्प्ले काउंटर और रसोई उपकरणों से विदेशी ब्रांडों को कड़ी टक्कर

कभी लग्जरी होटलों के डाइनिंग एरिया और लाउंज में केवल अमेरिका, यूरोप, जापान, चीन और हांगकांग के ब्रांडों के डिस्प्ले फूड काउंटर और व्यावसायिक रसोई उपकरण ही देखे जाते थे। लेकिन अब इन विदेशी उत्पादों की जगह स्वदेशी ब्रांडों का वर्चस्व बढ़ रहा है। राजकोट स्थित रिद्धि डिस्प्ले इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी शैलेशभाई पिपलिया ऐसे उद्योगपति हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत और नवाचार से यह संभव किया है।

शैलेशभाई बताते हैं कि उनके उपकरण विदेशी उत्पादों जैसी गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए बनाए जाते हैं, किंतु उनकी कीमत लगभग एक-तिहाई होती है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जहां हांगकांग की कंपनी विलियम्स का डिस्प्ले यूनिट छह लाख रुपये में मिलता है, वहीं रिद्धि इंडस्ट्रीज वही उत्पाद मात्र दो लाख रुपये में उपलब्ध कराती है। इसी तरह इटली के रेफ्रिजरेशन यूनिट, जो चार लाख रुपये में मिलते हैं, वे केवल 1.25 लाख रुपये में तैयार किए जाते हैं।

केवल दसवीं कक्षा तक पढ़ाई करने वाले शैलेशभाई ने अपनी लगन और साहस से यह मुकाम हासिल किया है। उनका कहना है, “हम 100 प्रतिशत अनुकूलित उत्पाद देते हैं और निरंतर नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यही वजह है कि हमारे उत्पाद न केवल भारत में बल्कि अमेरिका, कनाडा, दुबई, अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तक निर्यात हो रहे हैं।”

कंपनी की युवा पार्टनर प्रियाबेन पिपलिया गर्व से कहती हैं कि “आज हमारे स्वदेशी उत्पाद विदेशी बाजारों में भी ‘मेड इन इंडिया’ की पहचान मजबूत कर रहे हैं।” रिद्धि इंडस्ट्रीज एक पारिवारिक व्यवसाय है, जिसमें शैलेशभाई की पत्नी हंसाबेन वित्त और लेखा विभाग संभालती हैं, बेटा जय पिपलिया क्रय विभाग का नेतृत्व करता है, बहू प्रियाबेन परियोजना प्रबंधन देखती हैं और बेटी लखनऊ में नई इकाई की स्थापना में जुटी हैं। कंपनी का नाम ‘कर्म मंदिर’ रखा गया है, जहां सभी कर्मचारी परिवार की तरह जुड़े हुए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान ने इस स्वदेशी पहल को और बल दिया है। होटल और खाद्य उद्योग में बढ़ती मांग के बीच, राजकोट के उद्योगपति अब वैश्विक स्तर पर ‘मेड इन इंडिया’ का परचम लहराने का सपना साकार कर रहे हैं।