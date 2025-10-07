राजकोट में सांसद, विधायक और अधिकारियों ने ली ‘भारत विकास प्रतिज्ञा’

प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी के सुशासन और सर्वांगीण विकास के 24 वर्षों के उत्सव के अवसर पर सोमवार से ‘विकास सप्ताह’ की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत राज्यभर में ‘भारत विकास प्रतिज्ञा’ शपथ ग्रहण समारोहों का आयोजन किया गया।

राजकोट कलेक्टर कार्यालय में आयोजित समारोह में सांसद रामभाई मोकरिया, केसरीदेवसिंह झाला, विधायक डॉ. दर्शिताबेन शाह, कलेक्टर डॉ. ओम प्रकाश, रेजिडेंट अतिरिक्त कलेक्टर ए.के. गौतम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी द्वारा देखे गए ‘विकसित भारत’ के स्वप्न को साकार करने के लिए मन, वचन और कर्म से तत्पर रहने की शपथ ली।

इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने ‘स्वदेशी’ के मंत्र को अपनाने, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण, ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की भावना को मजबूत करने और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। समारोह में प्रतिभागियों ने देश के सतत विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प भी दोहराया।