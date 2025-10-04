राजकोट : लोधिका तालुका में 316 लाख से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण

राजकोट जिले के लोधिका तालुका में शनिवार को महिला एवं बाल कल्याण मंत्री श्रीमती भानुबेन बाबरिया ने 316 लाख रुपये से अधिक लागत वाले विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने पाल और रावकी गाँव में नवनिर्मित प्राथमिक विद्यालयों तथा लोधिका में आधुनिक बस अड्डे का लोकार्पण किया।

पाल गाँव में 116.72 लाख रुपये और रावकी गाँव में 76.70 लाख रुपये की लागत से बने नए स्कूलों में बच्चों के लिए खेल मैदान, आधुनिक कक्षाएँ, ग्रीन बोर्ड, कंप्यूटर लैब, प्रधानाध्यापक कार्यालय, शौचालय, पानी की सुविधा और अन्य संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। इन विद्यालयों के उद्घाटन पर छात्रों और ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया।

इसके अलावा, लोधिका तालुका में 123.19 लाख रुपये की लागत से निर्मित आधुनिक बस स्टेशन का उद्घाटन किया गया। गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा लगभग 2 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में बने इस बस स्टेशन में यात्रियों के लिए बड़ा प्रतीक्षालय, नियंत्रण कक्ष, चालक-कंडक्टर विश्राम कक्ष, दिव्यांगजन हेतु रैंप, प्लेटफॉर्म सुविधाएँ, शौचालय और सीसीटीवी जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं।

इस अवसर पर शिक्षा समिति की अध्यक्ष अल्पाबेन तोगड़िया, जिला पंचायत अध्यक्ष मोहनभाई दाफड़ा, सरपंच मनीषाबेन टिलाला, प्रकाश वीरडा, जगदीश टिलाला, मुकेश कमाणी, गुमान सिंह जडेजा के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण मौजूद रहे। बड़ी संख्या में शिक्षक, छात्र और ग्रामीण भी कार्यक्रम का हिस्सा बने।

मंत्री भानुबेन बाबरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मंत्र और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार गाँव-गाँव तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएँ पहुँचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।