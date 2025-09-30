लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
राजकोट

राजकोट : जसदण के जिलेश्वर पार्क में फैली स्वच्छता और श्रम की महक

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कचरा पृथक्करण और स्वस्थ जीवनशैली पर दिया गया जोर

On
राजकोट : जसदण के जिलेश्वर पार्क में फैली स्वच्छता और श्रम की महक

राजकोट ज़िले के जसदण स्थित जिलेश्वर पार्क में ‘स्वच्छता ही सेवा-2025’ और ‘स्वच्छोत्सव’ अभियान के तहत सोमवार को स्वच्छता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर निकुल राखोलिया ने की।

कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य व्यक्तियों और नागरिकों ने गुजरात को स्वच्छ बनाए रखने की शपथ ली। वक्ताओं ने शहरवासियों को सूखा और गीला कचरा अलग-अलग रखने की आदत डालने के लिए प्रेरित किया। बताया गया कि गीले कचरे से खाद बनाई जा सकती है, जबकि सूखा कचरा पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग में लाया जा सकता है। इस पहल से न केवल शहर स्वच्छ और सुंदर बनेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा।

कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन भी दिया गया। मोटापा कम करने के लिए आहार में तेल, नमक और चीनी का सेवन घटाने पर जोर दिया गया। साथ ही दैनिक जीवन में ज्वार, बाजरा, कोदरी, कांग जैसे भारतीय पारंपरिक अनाजों को शामिल करने की सलाह दी गई। स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों पर केंद्रित इस संवाद ने लोगों को न केवल पर्यावरण के प्रति सजग किया, बल्कि स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए भी प्रेरित किया।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Rajkot

Related Posts

राजकोट : गुजरात सरकार की

राजकोट : गुजरात सरकार की "क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी नीति" राजकोट के उद्योगपतियों के लिए "सुनहरा अवसर"

राजकोट में नार्को समन्वय केंद्र की बैठक आयोजित

राजकोट में नार्को समन्वय केंद्र की बैठक आयोजित

राजकोट जिले के 1360 आंगनवाड़ी केंद्रों में शुरू हुआ

राजकोट जिले के 1360 आंगनवाड़ी केंद्रों में शुरू हुआ "पोषण मास" उत्सव

राजकोट राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में मनाया गया राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस

राजकोट राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में मनाया गया राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस