राजकोट : गोंडल में ‘स्वच्छता ही सेवा-2025’ अभियान अंतर्गत सफाईमित्र सुरक्षा शिविर आयोजित

‘स्वच्छता ही सेवा-2025’ और ‘स्वच्छोत्सव’ अभियान के तहत राज्यभर में स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ चल रही हैं। इसी क्रम में राजकोट क्षेत्र की क्षेत्रीय नगर पालिका कार्यालय की अतिरिक्त कलेक्टर सुश्री इलाबेन चौहान ने गोंडल नगर पालिका कार्यालय का दौरा किया और नगर स्वच्छता कार्यों की समीक्षा की।

इस अवसर पर आयोजित सफाईमित्र सुरक्षा शिविर में नगर के सभी सफाई कर्मचारियों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई। शिविर में कर्मचारियों को “एक दिन, एक घंटा, मिलकर स्वच्छता के लिए” संकल्प लेने की प्रेरणा दी गई। साथ ही मोटापे से मुक्ति के उपाय, तेल संतुलित मात्रा में लेने की सलाह, नमक-चीनी की खपत कम करने और ज्वार, बाजरा, कोदरी, कांग जैसे पारंपरिक अनाजों को आहार में शामिल करने का मार्गदर्शन दिया गया।

कार्यक्रम में उपस्थित सफाई कर्मचारियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई। अतिरिक्त कलेक्टर चौहान ने नगर पालिका कार्यालय के नए भवन और शहर की सफाई व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर गोंडल नगर पालिका के मुख्य अधिकारी अश्विन कुमार व्यास, स्वच्छता समिति के अध्यक्ष रमेशभाई सोंदरवा, सिटी मैनेजर यश वघासिया, स्वच्छता निरीक्षक केतनभाई मकवाणा सहित बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी उपस्थित थे।