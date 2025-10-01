राजकोट : नवरात्रि गरबों में महिलाओं की सुरक्षा हेतु सक्रिय रही अभयम टीम
राजकोट में 22 से 29 सितंबर तक विभिन्न गरबियों में दिया सुरक्षा मार्गदर्शन
गुजरात सरकार की 181 अभयम महिला हेल्पलाइन, राजकोट टीम ने नवरात्रि उत्सव (22 से 29 सितंबर) के दौरान महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने शहर की प्राचीन और आधुनिक गरबियों का दौरा कर महिलाओं को सुरक्षा संबंधी मार्गदर्शन और योजनाओं की जानकारी प्रदान की।
रेसकोर्स टीम ने वेलकम नवरात्रि सनातन पार्टी प्लॉट, राधा फाउंडेशन, रामधनी पार्टी प्लॉट, सहियार रसोत्सव, बैम्बू बीट्स, जैनम यूनाइटिंग, रघुवंशी सहेली ग्रुप, सुंदरम सिटी गरबी, नवदुर्गा गरबी, गौतमनगर गरबी, बुटभवानी गरबी, शिव गरबी, राधेश्याम गौशाला गरबी, गुरुप्रसाद चौक गरबी, ओम शिवाय युवा ग्रुप गरबी, खोडियार गरबी आनंदी आश्रम और चामुंडा गरबी समेत कई स्थानों पर महिलाओं को जागरूक किया।
राजकोट बी डिवीजन पुलिस स्टेशन की टीम ने खोडलधाम साउथ जोन नवरात्रि महोत्सव, ब्रह्मक्षत्रिय महिला प्रगति मंडल, श्री जय अंबे आदर्श गरबी मंडल, बुटभवानी गरबी, रामापीर गरबी, श्री राम गरबी और अन्य गरबियों में पहुँचकर महिलाओं को अभयम योजना के बारे में जानकारी दी।
वहीं, राजकोट तालुका पुलिस स्टेशन की टीम ने एसपीजी ग्रुप, लियो लायंस क्लब, आर्यनगर, किशनपारा, आदर्श आवासीय विद्यालय, जय भवानी, जयअंबे,नवदुर्गा, राम-लक्ष्मण-सीताजी गरबी सहित कई गरबियों का दौरा किया और बहनों को नवरात्रि की शुभकामनाएँ देते हुए महिला उन्मुखी योजनाओं की जानकारी साझा की।
इस पूरे आयोजन में राजकोट अभयम पार्षद कृपालीबेन त्रिवेदी, तृप्तिबेन पटेल, सुमिताबेन परमार, बीनाबेन गोहिल, काजलबेन परमार, शीतलबेन सरवैया, माधवीबेन सरवैया, महिला कांस्टेबल जानकीबेन जोलिया, उर्मिलाबेन कटेशिया, शिल्पाबेन चावड़ा, हर्षाबेन डाभी, रोजीबेन, संगीताबेन पंड्या, ऋत्विकाबेन राठोड, पायलबेन सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई।