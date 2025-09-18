लोकतेज WhatsApp channel
राजकोट में "रंगोली महोत्सव" का भव्य आयोजन, 90 कलाकारों ने बनाई 75 रंगोलियाँ

 महिला एवं बाल कल्याण विभाग की मंत्री श्रीमती भानुबेन बाबरिया ने विभिन्न सामाजिक और राष्ट्रीय विषयों पर आधारित रंगोलियों का अवलोकन किया

राजकोट नगर निगम और मिशन स्मार्ट सिटी ट्रस्ट-चित्रनगरी के संयुक्त तत्वावधान में महात्मा गांधी संग्रहालय परिसर में "स्वच्छता ही सेवा" थीम पर आधारित रंगोली महोत्सव का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा महिला एवं बाल कल्याण विभाग की मंत्री श्रीमती भानुबेन बाबरिया ने किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न सामाजिक और राष्ट्रीय विषयों पर आधारित रंगोलियों का अवलोकन किया।

महोत्सव में लगभग 90 कलाकारों ने भाग लिया और 75 आकर्षक रंगोलियाँ बनाई। इन रंगोलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में चल रही प्रमुख योजनाओं और अभियानों को रचनात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया। यह प्रदर्शनी 17 और 18 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक गांधी संग्रहालय में आम जनता के लिए खुली रही।

इस अवसर पर सांसद रामभाई मोकारिया, महापौर नयनाबेन पेढडिया, उप महापौर नरेंद्रसिंह जाडेजा, स्थायी समिति के अध्यक्ष जयमिनभाई ठाकर, नगर आयुक्त तुषार सुमेरा, अग्रणी माधव दवे, लीलूबेन जाधव, मनीषभाई राडिया, चित्रनगरी समिति के सदस्य जीतूभाई गोटेचा और रश्मि गोटेचा सहित नगर निगम के पदाधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

