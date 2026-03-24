राजकोट में “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” के तहत 11.81 लाख लोगों को मुफ्त अनाज वितरण

राजकोट में शहर-जिला सिविल सप्लाई एवं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एडवाइजरी कमेटी की बैठक कलेक्टर डॉ. ओम प्रकाश की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न योजनाओं और आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की गई।

बैठक में जानकारी दी गई कि “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)” के तहत जिले में अब तक 11,81,150 लाभार्थियों को मुफ्त अनाज वितरित किया जा चुका है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट-2013 के अंतर्गत जिले में कुल 3,04,020 राशन कार्ड पंजीकृत हैं।

अधिकारियों के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय (AAY) और प्रायोरिटी हाउसहोल्ड (PHH) परिवारों को गेहूं और चावल मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही, अंत्योदय कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा में अतिरिक्त राशन भी दिया जा रहा है।

बैठक के दौरान “वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC)” योजना की प्रगति भी प्रस्तुत की गई। फरवरी के अंत तक राजकोट जिले के 21,035 लाभार्थियों, अन्य जिलों के 12,716 लाभार्थियों तथा अन्य राज्यों के 1,947 लाभार्थियों को इस योजना के तहत राशन उपलब्ध कराया गया।

जिले में e-KYC प्रक्रिया भी तेजी से पूरी की गई है और अब तक 96.86 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा, निरीक्षण के दौरान 173 कुकिंग गैस सिलेंडर जब्त किए जाने की जानकारी दी गई, हालांकि घरेलू उपयोग के लिए गैस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित बताई गई। बैठक में फेयर प्राइस शॉप्स के निरीक्षण, सीज की गई दुकानों और वितरण प्रणाली से संबंधित अन्य बिंदुओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी आनंदू सुरेश गोविंद, जिला आपूर्ति अधिकारी आशीष झपड़ा सहित अन्य अधिकारी एवं समिति के सदस्य मनोज राठौड़ उपस्थित रहे।