राजकोट : मिलेट्स महोत्सव में प्राकृतिक उत्पादों की धूम, ऑर्गेनिक मसालों और हेल्दी स्नैक्स की बढ़ी मांग

राजकोट के नाना मौवा सर्कल के पास आयोजित ‘नेचुरल किसान बाज़ार - मिलेट्स मेला’ में इन दिनों प्राकृतिक और ऑर्गेनिक उत्पादों की जबरदस्त मांग देखने को मिल रही है। इस महोत्सव में मिलेट्स से बने हेल्दी स्नैक्स जैसे कुकीज़, खाकरा और च्यूज़ बच्चों और युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय रहे।

बारहमासी मसालों और पारंपरिक तेलों के इस सीजन में किसानों द्वारा प्राकृतिक तरीके से तैयार किए गए मसाले—जिनमें मिर्च, हल्दी, धनिया और जीरा शामिल हैं—लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा आयोजित इस महोत्सव का उद्देश्य लोगों को मिलेट्स और प्राकृतिक खेती के महत्व से अवगत कराना तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

महोत्सव में विभिन्न नई डिशेज़ भी प्रदर्शित और बिक्री के लिए उपलब्ध कराई गईं, ताकि विशेष रूप से महिलाएं, बच्चे और युवा मिलेट्स आधारित आहार को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकें। विशेषज्ञों का मानना है कि मिलेट्स से बने खाद्य पदार्थों के नियमित सेवन से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है।

मुलिया नेचुरल फार्म के नीलेशभाई ने बताया कि वे वर्ष 2017 से गो-आधारित प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और अनाज, दालें, तिलहन, मसाले तथा सब्जियां बिना किसी केमिकल के तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मसालों में कीटनाशकों के उपयोग से भारी धातुओं की मात्रा बढ़ जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए प्राकृतिक उत्पादों को प्राथमिकता देना आवश्यक है।

वहीं, ‘बिटकिट’ ब्रांड के मीतभाई ने बताया कि ओट्स, रागी, ज्वार, बाजरा, राजगिरा और अलसी से बने ऑयल-फ्री रोस्टेड खाकरों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ये न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि प्रोटीन से भरपूर होने के कारण डाइटिंग करने वालों के लिए भी लाभकारी हैं।

इसके अलावा, पारंपरिक तरीके से लकड़ी के बैरल में तैयार किए जा रहे शुद्ध तेल भी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ‘शिवम लकड़ा घानी’ के अलकेशभाई मोधा के अनुसार, इस विधि से तेल को बिना गर्म किए तैयार किया जाता है, जिससे उसके पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। साथ ही, इसमें किसी प्रकार के केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता, जिससे यह हृदय और रक्तचाप से जुड़ी समस्याओं के जोखिम को कम करने में सहायक होता है। कुल मिलाकर, यह मिलेट्स महोत्सव न केवल किसानों के लिए एक सशक्त मंच बनकर उभरा है, बल्कि लोगों को स्वस्थ और प्राकृतिक जीवनशैली अपनाने के लिए भी प्रेरित कर रहा है।