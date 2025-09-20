राजकोट : विंछिया तालुका में विकास कार्यों का शिलान्यास

गुजरात जल संसाधन एवं जल आपूर्ति मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया ने विंछिया तालुका के गुंदाला (जेएएस) गांव में SH-2 लालावदर-खड़काना-बिलेश्वर मार्ग के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और सिंचाई, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि व पशुपालन सहित सभी क्षेत्रों में तेजी से कार्य हो रहे हैं।

मंत्री ने बताया कि आने वाले दिनों में हिंगोलगढ़ के पास पशु चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए प्रस्ताव तैयार हो चुका है। साथ ही जसदण-विंछिया क्षेत्र में पम्पिंग स्टेशनों और झीलों को जोड़कर हरियाली बढ़ाने का कार्य भी चल रहा है।

करीब 2.50 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह सड़क साढ़े तीन किलोमीटर लंबी और 3.75 मीटर चौड़ी होगी। इसमें पुराने कॉजवे पर वेदरकोट, तीन परतों में डामरीकरण, समतलीकरण और दोनों ओर थर्मोप्लास्टिक पट्टियाँ बिछाने जैसे कार्य शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि इस सड़क से आसपास के गांवों के लोगों और किसानों की आवाजाही सुगम होगी।

कार्यक्रम में बिलेश्वर महादेव मंदिर के महंत निर्मलानंद बापू ने मंत्री बावलिया के प्रयासों की सराहना कर आशीर्वाद दिया। मार्केटिंग यार्ड के अध्यक्ष कड़वाभाई ने कहा कि सिंचाई योजनाओं से किसानों को बेहतर उत्पादन और मूल्य मिल रहा है तथा नई सड़कों से गांव-गांव और शहर से बेहतर संपर्क स्थापित हुआ है।

इस अवसर पर सड़क एवं आवास विभाग के अधिकारी तेजसभाई ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रस्तावित सड़क की रूपरेखा प्रस्तुत की। मंत्री ने धासा से चोटिला तक पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का भी सम्मान किया। कार्यक्रम में विभिन्न गांवों के सरपंच, गणमान्य लोग, अधिकारी और ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।