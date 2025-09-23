राजकोट राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में मनाया गया राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस

“राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2025” के अवसर पर सोमवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा आयुष निदेशक कार्यालय, गांधीनगर के तत्वावधान में राजकोट राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय (यूनिवर्सिटी रोड) में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत भगवान धन्वंतरि की पूजा-अर्चना से हुई। इसके बाद बाजरा व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने बाजरे से बने नवीन और पौष्टिक व्यंजनों को प्रस्तुत किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के अंतर्गत लगभग 120 आयुर्वेदिक पौधों का वितरण भी किया गया।

अस्पताल परिसर में निःशुल्क आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथी निदान शिविर आयोजित हुआ, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी और योग विशेषज्ञों ने मरीजों को मार्गदर्शन दिया। बड़ी संख्या में लोग शिविर में शामिल हुए और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श प्राप्त किया।

कार्यक्रम के अंतर्गत ‘अमृत पेय’ काढ़ा भी तैयार किया गया, जिसे 320 से अधिक रोगों से लड़ने में सहायक बताया गया। इस पेय को उपस्थित लोगों को वितरित किया गया। समग्र आयोजन का संचालन वैद्य पंचकर्मा डॉ. चैतालीबेन परमार के मार्गदर्शन में हुआ, जबकि वैद्य राजेशभाई घियाड़ सहित पूरी टीम ने सक्रिय सहयोग दिया।