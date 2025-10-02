राजकोट : जसदण नगर पालिका ने मनाया ‘स्वच्छोत्सव’

स्वच्छ भारत मिशन के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभर में चल रहे ‘स्वच्छता ही सेवा-2025’ अभियान के तहत राजकोट के जसदण नगर पालिका ने ‘स्वच्छोत्सव’ का आयोजन किया। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले ‘स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा’ के अंतर्गत नगर पालिका ने शहरवासियों को स्वच्छता का संदेश देने के लिए विविध गतिविधियाँ आयोजित कीं।

इस अवसर पर शहर के जिलेश्वर पार्क की सफाई की गई और कचरा निपटान की उचित व्यवस्था कर पार्क को स्वच्छ रूप दिया गया। स्वच्छता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाने वाले सफाई कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में नागरिकों ने स्वच्छता की शपथ ली और आकर्षक सेल्फी पॉइंट लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने।

‘स्वच्छता ही सेवा - 2025’ अभियान के अंतर्गत ‘स्वच्छता संवाद’ कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसमें लोगों को कचरे के वर्गीकरण और निपटान के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही दिवाली जैसे त्योहारों को ‘शून्य अपशिष्ट’ दृष्टिकोण के साथ मनाने का अनुरोध किया गया। इस प्रकार, जसदण नगर पालिका ने स्वच्छता के संकल्प के साथ शहरवासियों को ‘स्वच्छोत्सव’ के जरिए स्वच्छ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया।