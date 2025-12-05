राजकोट : जेतपुर नवागढ़ नगर पालिका ने चलाया व्यापक स्वच्छता अभियान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “स्वच्छता ही सेवा” अभियान को जन-जन तक पहुँचाने और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ बनाए रखने के उद्देश्य से देशभर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजकोट जिले की जेतपुर नवागढ़ नगर पालिका द्वारा “स्वच्छता अभियान (आज अलग, कल चमक)” थीम के अंतर्गत विशेष सफाई अभियान चलाया गया।

इस अभियान के तहत नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने शहर के एंट्री पॉइंट की विशेष सफाई की। इसके साथ ही जीवीपी क्षेत्र, कमर्शियल एरिया, रेजिडेंशियल क्षेत्र, स्लम एरिया, फुटपाथ और पब्लिक टॉयलेट सहित विभिन्न इलाकों में व्यापक रूप से सफाई कार्य किया गया।

नगर पालिका के इस प्रयास से शहरवासियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है और लोगों को साफ-सुथरा वातावरण बनाए रखने का संदेश मिला है। नगर पालिका अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की कि वे भी इस अभियान में सहयोग करें और अपने आसपास साफ-सफाई बनाए रखें।